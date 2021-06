Gigi Becali a vrut din nou să-l transfere pe Alexandru Albu la FCSB! De ce a picat mutarea

Fotbalistul care aparține de Concordia Chiajna a mai fost dorit de finanțatorul ”roș-albaștrilor” și în vara trecută, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, dar totul .

Între timp, jucătorul a fost , dar arădenii nu au putut să-l păstreze și pentru sezonul următor, așa că el s-a întors la Chiajna, formație aflată în Liga 2.

Dorit de Gigi Becali, transferul lui Alexandru Albu la FCSB nu s-a realizat nici acum

Alexandru Albu a dezvăluit că are mai multe oferte din Liga 1 și din străinătate și a mărturisit că Gigi Becali a vrut din nou să-l transfere la FCSB, dar nu a ajuns la un acord financiar cu cei de la Concordia Chiajna.

”De la 1 iulie ar trebui să revin la Chiajna, dar eu zic că-mi vor rezolva situația înainte de această dată. Am patru oferte din Liga 1, două de la echipe de play-off și alte două de la formații din play-out. Sunt și ceva discuții cu formații din străinătate.

O să văd ce aleg, depinde și de ceea ce își dorește Chiajna în cazul meu. Au fost din nou discuții și cu FCSB, însă totul a căzut când s-a ajuns la suma de transfer cerută pentru mine”, a declarat jucătorul pentru .

Concordia Chiajna cere prea mulți bani pentru Alexandru Albu

Fotbalistul care poate evolua atât ca mijlocaș la închidere cât și ca fundaș central s-a arătat dezamăgit de faptul că nu a putut continua la UTA, conducătorii arădenilor nereușind săp ajungă la un acord cu cei de la Chiajna.

”După un an și jumătate, mi-am luat și eu trei săptămâni de vacanță, m-am deconectat total de fotbal și am stat alături de familie. Apoi, zilele trecute am văzut acel anunț în presă, care m-a surprins puțin. Nimeni de la UTA nu m-a sunat să-mi spună ceva, așa că l-am sunat pe Bogdan Apostu să cer lămuriri.

Inițial, mi-a spus și el că nu știe nimic, dar mai apoi mi-a transmis că UTA și Chiajna nu s-au înțeles în privința mea. Știu și eu că suma de transfer cerută pe mine e destul de mare pentru fotbalul românesc, mă gâdeam că poate se va prelungi împrumutul”, a mai spus Albu.

Jucătorul ar vrea să se întoarcă la Arad

”Eu aș fi dorit să rămân la Arad, nu-mi place să mă plimb în fiecare an, cu atât mai mult cu cât urma un sezon cu suporteri în tribune și aș fi vrut să simt și eu căldura lor în timpul meciurilor.

În plus, de la UTA am ajuns să fiu convocat și la echipa națională, dar și eu cred că am dat tot ce am avut mai bun pentru echipă. Asta e, UTA a fost, poate, cea mai importantă bornă din cariera mea de până cum, îi urez mult noroc în noul sezon și cine știe ce ne rezervă viitorul. Poate într-o zi voi reveni la Arad”, a încheiat el.

Alexandru Albu a jucat 2.813 minute pentru UTA Arad, a reușit să marcheze două goluri (cu Hermannstadt, acasă și FC Argeș, în deplasare) și să ofere pasa decisivă de la prima reușită arădeană de la revenirea, după 12 ani, în Liga 1, în 1-1 la Ovidiu, cu Viitorul.