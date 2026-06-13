Sport

Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit! Negocieri secrete la mănăstire: „M-a șocat propunerea”

Gigi Becali a dorit să pună la FCSB un antrenor care e rapidist. Negocierile între omul de afaceri și tehnician au avut loc la mănăstire. Cum a evoluat discuția.
Iulian Stoica
13.06.2026 | 14:11
Gigi Becali a vrut sa puna antrenor la FCSB un rapidist inrait Negocieri secrete la manastire Ma socat propunerea
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit. Foto: Colaj Fanatik
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Gigi Becali a surprins adesea, de-a lungul timpului, prin modul în care a ales antrenorii echipei. De exemplu, Dinu Todoran a ajuns „principal” la FCSB datorită faptului că i-a răspuns la telefon omului de afaceri în timp ce se afla la biserică. Tot de o biserică se leagă și momentul în care finanțatorul roș-albaștrilor a fost pe cale să instaleze pe bancă un rapidist convins.

Gigi Becali a vrut să pună antrenor la FCSB un rapidist înrăit

FCSB s-a bucurat în ultimii ani de stabilitate pe banca tehnică, Elias Charalambous bifând nu mai puțin de trei ani la timonă. Înainte de venirea cipriotului, la formația roș-albastră s-au perindat mai mulți antrenori, precedentul mandat de minimum un an datând din decembrie 2018, când Nicolae Dică a plecat după un an și jumătate.

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Interesant este faptul că Gigi Becali a fost aproape să numească un rapidist convins pe banca echipei. Este vorba despre Florin Motroc, acesta recunoscând că s-a întâlnit în dese rânduri cu patronul FCSB la schitul Darvari, locașul de cult unde a și primit propunerea de a prelua formația roș-albastră. În ciuda ofertei financiare foarte bune, Motroc a decis să refuze, deoarece în sufletul său a existat întotdeauna doar Rapidul.

„Am avut o discuție cu domnul Becali, ne-am întâlnit la schit, la Darvari. Am avut mai multe întâlniri, probabil s-a interesat de mine, a aflat că sunt rapidist, cine sunt, iar apoi a venit și mi-a propus să antrenez FCSB. M-a șocat propunerea, nu mă așteptam. Și, pentru că a fost corect într-o privință, nu am acceptat, totuși, deși alții ar fi făcut-o. Uitați-vă ce rampă de lansare este FCSB. Și aveam și un salariu foarte bun.

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Dar, dacă este ceva ce îmi doresc, este să antrenez Rapid. Dacă oi mai apuca. Dacă nu, asta e. Știam că, dacă acceptam să antrenez FCSB, dacă acceptam compromisul, aș fi compromis șansele de a antrena Rapidul”, a transmis Florin Motroc, potrivit SportTotalFM.

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Cine este Florin Motroc, antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Florin Motroc (58 de ani) este unul dintre cei mai experimentați tehnicieni români. Acesta a început să pregătească în țările arabe din 2001, când a semnat cu Shabab Al-Ahli, ulterior antrenând, pe rând, următoarele formații: Rapid 1923 II, Al-Jahra, FC Baniyas, Modelu, Sportul Studențesc, Al-Taawoun, Shabab Al-Ordon, Al-Riffa SC, Al-Ramtha SC, Kazma SC, Dhofar Club, Al-Jabalain, Al-Shabab, Al-Najma, Khaitan SC și East Riffa.

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Antrenorul a reușit să cucerească și două trofee în cariera sa: titlul în Bahrain, alături de Al-Riffa SC, și titlul în Iordania, alături de Shabab Al-Ordon Club. Ultima experiență în fotbalul românesc datează din 2010, când Florin Motroc a fost directorul departamentului de juniori la Farul Constanța.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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