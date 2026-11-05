Gigi Becali a vrut să vândă Palatul din Aleea Alexandru. Câți bani a cerut patronul FCSB

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Gigi Becali (68 de ani) și-a făcut o obișnuință în ultimii ani din a ține conferințe de presă cu jurnaliștii la Palatul din Aleea Alexandru. Recent, patronul celor de la FCSB a renunțat la această locație și a dezvăluit că a avut chiar posibilitatea să vândă impresionanta construcție din București. Câți bani ar fi putut obține pe ea.

Suma uriașă cu care putea Gigi Becali să vândă Palatul din Aleea Alexandru. De ce s-a răzgândit: „Este o emblemă”

În urmă cu exact două decenii, Gigi Becali achiziționa contra uriașei sume de 7.000.000 de dolari o construcție emblematică din Capitală. E vorba de un palat impresionant din Aleea Alexandru. Patronul celor de la FCSB cumpăra această veritabilă operă arhitecturală de la Steven Auschnitt, un moștenitor al industriașului interbelic Max Auschnitt.

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O perioadă, Becali obișnuia să susțină la palatul său mai multe evenimente, în special conferințe legate de clubul pe care îl patronează. Treptat, . În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că s-a gândit chiar să vândă Palatul din Aleea Alexandru. Părerile celor din jur l-au făcut să se răzgândească. „(n.r. Dacă nu vă mai duceți la palat, ce faceți cu el?) Am vrut să-l vând. Dar lumea mi-a zis: ‘Băi, este o emblemă!’. Și am zis să rămână emblema familiei”, dezvăluie Gigi Becali.

Dacă Becali ar fi vândut această impresionantă construcție, profitul său ar fi fost unul major, având în vedere suma de achiziție, din 2006. „(n.r. La ce valoare este estimat Palatul din Aleea Alexandru?) Sub 25 de milioane de euro nici nu se discută. Este estimat la 25 – 30 de milioane. Adevărul este că se află în poziția aia, la două – trei străzi, și la bulevard. Mai rar găsești așa ceva. E și făcut pe interior, cu mult aur. Este un simbol. Rămâne așa, Palatul lui Becali”, a mai punctat omul de afaceri.

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Gigi Becali dezvăluie de ce nu mai are timp de Palat. Care e programul său zilnic

Cu ocazia intervenției sale de la FANATIK SUPERLIGA, cum decurge programul său zilnic, unul care nu mai este „compatibil” cu drumurile la palat pe care le făcea odinioară. În prezent, viața de zi cu zi a omului de fotbal se concentrează foarte mult pe biserică. Totul începe încă de la primele ore ale dimineții, cu o slujbă de trei ore. După o trecere pe acasă, Becali revine seara la biserică, unde are loc vecernia (n.r. slujba religioasă de seară a Bisericii).

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„Dar eu nu mai (n.r. nu mai am timp de palat). Eu acum mă trezesc la 06.00. Mă duc la biserică, că începe la 08.00 slujba, dar eu stau o oră în biserică, mai mă uit pe acolo ce au făcut muncitorii, mai citesc un acatist. Începe la 08.00. De la 08.00 până la ora 11.00. Stau la biserică, pe urmă vin acasă, pe urmă la ora 06.00 (n.r. 18.00) începe vecernia, iar. De la 06.00 la 07.00 (n.r. de la 18 la 19). Încă o oră. Pe urmă vin acasă. Asta este viața mea. Ora 07.00 biserică până la 11.00. Ora 18.00 până la 19.00. Punct. La revedere. Nu am nevoie de altceva nimic”, mărturisește patronul celor de la FCSB.