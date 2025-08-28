Sport
„Gigi Becali a zis că vei marca înainte de meci”. Cum a răspuns Darius Olaru după FCSB – Aberdeen 3-0

Darius Olaru a oferit prima reacție după ce FCSB s-a calificat in „Faza Ligii” UEFA Europa League., Ce a zis căpitanul roș-albaștrilor despre declarațiile lui Gigi Becali.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 00:02
Gigi Becali a zis ca vei marca inainte de meci Cum a raspuns Darius Olaru dupa FCSB Aberdeen 30
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru, prima reacție după declarațiile lui Gigi Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus in returul cu Aberdeen, scor 3-0, și s-a calificat în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Darius Olaru a marcat o „dublă” și la finalul partidei a oferit mai multe reacții despre triumful roș-albaștrilor care i-a dus din nou în cupele europene.

Darius Olaru, primele declarații după FCSB – Aberdeen 3-0

Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a arătat optimist înainte de FCSB – Aberdeen și era sigur că echipa sa se va califica în „Faza Ligii” UEFA Europa League după duelul cu scoțienii și că Darius Olaru va reuși să marcheze.

Imediat după fluierul final, Darius Olaru a mărturisit că nu se aștepta ca Gigi Becali să fie prezent la meci. Cât despre declarațiile dânsului, Olaru a declarat că se bucură că i-a putut face pe plac și că nu contează de ce adversari va da campioana en-titre în următoarea fază din UEFA Europa League.

„Ne bucurăm că am reușit să-i facem pe plac și să obținem calificarea”

„Acum putem spune că suntem mai fericiți. Odată cu această calificare sper că am trecut de această pasă proastă. Sper să mergem la Cluj și să legăm două rezultate pozitive. Doar la asta îmi e gândul acum.

În acest meciuri ne arătăm valoarea, la fel ca anul trecut, cu adversari la fel ca noi, sau chiar mai buni. Tot golul cu Linsk rămâne mai important. A fost pe final de meci, a fost mai important decât în această seară. Mă bucur că mi-am ajutat echipa.

Nu știam că va veni la meci (n.r. Gigi Becali). Ne bucurăm că am reușit să-i facem pe plac și să obținem calificarea. Nu am vreo preferință, sper să jucăm din nou cu adversari buni și să ne batem cu cei mai buni. Doar așa putem crește”, a declarat Darius Olaru, în direct la PRO TV.

