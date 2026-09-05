Sport

Gigi Becali acuză o „structură mafiotă” și îl ia la țintă pe Găman: „E oltean, fratele lui lucrează la Craiova!”

Gigi Becali este supărat pe arbitraj după Dinamo - FCSB, scor 2-1. I-a luat la țintă pe Istvan Kovacs, pe care l-a trimis la psihiatru, și pe arbitrul VAR George Găman, pe care-l acuză de lucruri necurate.
Flaviu Popa
05.09.2026 | 23:03
Gigi Becali acuza o structura mafiota si il ia la tinta pe Gaman E oltean fratele lui lucreaza la Craiova
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali e suspicios după Dinamo - FCSB și vorbește despre „Mafie”
ADVERTISEMENT

Pentru început, Gigi Becali a sugerat că Istvan Kovacs poate să aibă „demență” și a anunțat că l-a mandatat pe Meme Stoica să ceară oficial la FRF ca arbitrul să fie supus unor controale psihiatrice. A urmat apoi o adevărată tiradă în care Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte și a vorbit chiar despre „mafie”.

Gigi Becali a vorbit despre structuri mafiote și nu înțelege arbitrajul lui Kovacs și Găman

„I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo”, i-a transmis Becali lui Istvan Kovacs.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Gigi Becali a mărturisit că Meme Stoica i-a sugerat să nu intre în război cu anumite structuri din CCA, însă nu se teme de acest conflict pentru că are dreptatea de partea sa.  „Mi-a zis Mihai, bă lasă-l în pace că e prieten cu toți, se coalizează împotriva noastră. Ce dacă, să fie sănătoși? Nu s-au tot coalizat până acum împotriva mea? Lasă să fie Domnul cu mine. O să dea roșul mereu așa?

Apoi mergem la Tribunal. Este structură mafiotă, mergem la Tribunal. Gata. Ce, așa ceva? Să chemi tu de la VAR, Gămane, care fratele tău lucrează la Craiova și tu, poate s-au înțeles de dinainte poate. Să am acoperire. Toată viața vor țipa la el și îi vor bate obrazul.

ADVERTISEMENT
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe...
Digi24.ro
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño

Eu i-am spus lui Meme Stoica să facă cerere la FRF să nu ne mai arbitreze Istvan Kovacs, să facă control înainte. Eu la fotbal mă distrez, nu mă supăr, dar asta nu înseamnă că vagabonzii nu pot să facă ce vor ei”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Palmă peste față": Chivu l-a bătut pe Allegri de la 0-2! Ce au scris italienii după Inter - Napoli

George Găman, „mitraliat” de Gigi Becali după ce ar fi făcut praf meciul din cabina VAR

Cât despre George Găman, arbitrul care se afla în camera VAR alături de Andrei Chivulete, Gigi Becali a insinuat că Găman a luat intenționat anumite decizii bizare, în cârdășie cu Kovacs, pentru a o ajuta pe Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Găman e de înțeles, este fratele meu acolo. Lucrează acolo. Încerc și eu, sunt oltean, să-l ajut pe fratele meu. Băi, patronul de acolo, să zicem dacă poți să mă ajuți și pe mine. O să ieși și tu din arbitraj, rămâi prieten aici. Când depinde campionatul de contracandidate, cu Dinamo, cu contracandidatele Craiovei, nu-l pui. La orice vrei tu. Eu așa cred. Lumea nu mai este sănătoasă din toate domeniile”, a completat Becali la Prima Sport.

Debut reușit pentru „Vardy al Olandei”! Dean Zandbergen a scos penalty chiar de...
Fanatik
Debut reușit pentru „Vardy al Olandei”! Dean Zandbergen a scos penalty chiar de ziua lui în Dinamo – FCSB
Ce au făcut gloriile Stelei în timpul derby-ului Dinamo – FCSB: ”O seară...
Fanatik
Ce au făcut gloriile Stelei în timpul derby-ului Dinamo – FCSB: ”O seară frumoasă între vechi prieteni”
Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB
Fanatik
Cristi Balaj, verdict dur după greșelile lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!