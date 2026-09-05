Gigi Becali acuză o „structură mafiotă” și îl ia la țintă pe Găman: „E oltean, fratele lui lucrează la Craiova!”

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Pentru început, Gigi Becali a sugerat că Istvan Kovacs poate să aibă „demență” și a anunțat că l-a mandatat pe Meme Stoica să ceară oficial la FRF ca arbitrul să fie supus unor controale psihiatrice. A urmat apoi o adevărată tiradă în care Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte și a vorbit chiar despre „mafie”.

Gigi Becali a vorbit despre structuri mafiote și nu înțelege arbitrajul lui Kovacs și Găman

„I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Eu așa recomand, cum să dai roșu aiurea. Eu merg în zona aia, că nu ai cum să dai roșu. Apoi dai 11 metri la mișto pentru Dinamo”, i-a transmis Becali lui Istvan Kovacs.

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Mai mult, cu anumite structuri din CCA, însă nu se teme de acest conflict pentru că are dreptatea de partea sa. „Mi-a zis Mihai, bă lasă-l în pace că e prieten cu toți, se coalizează împotriva noastră. Ce dacă, să fie sănătoși? Nu s-au tot coalizat până acum împotriva mea? Lasă să fie Domnul cu mine. O să dea roșul mereu așa?

mergem la Tribunal. Gata. Ce, așa ceva? Să chemi tu de la VAR, Gămane, care fratele tău lucrează la Craiova și tu, poate s-au înțeles de dinainte poate. Să am acoperire. Toată viața vor țipa la el și îi vor bate obrazul.

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Eu i-am spus lui Meme Stoica să facă cerere la FRF să nu ne mai arbitreze Istvan Kovacs, să facă control înainte. Eu la fotbal mă distrez, nu mă supăr, dar asta nu înseamnă că vagabonzii nu pot să facă ce vor ei”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

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George Găman, „mitraliat” de Gigi Becali după ce ar fi făcut praf meciul din cabina VAR

Cât despre George Găman, arbitrul care se afla în camera VAR alături de Andrei Chivulete, Gigi Becali a insinuat că Găman a luat intenționat anumite decizii bizare, în cârdășie cu Kovacs, pentru a o ajuta pe Universitatea Craiova.

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„Găman e de înțeles, este fratele meu acolo. Lucrează acolo. Încerc și eu, sunt oltean, să-l ajut pe fratele meu. Băi, patronul de acolo, să zicem dacă poți să mă ajuți și pe mine. O să ieși și tu din arbitraj, rămâi prieten aici. Când depinde campionatul de contracandidate, cu Dinamo, cu contracandidatele Craiovei, nu-l pui. La orice vrei tu. Eu așa cred. Lumea nu mai este sănătoasă din toate domeniile”, a completat Becali la Prima Sport.