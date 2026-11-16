Sport

Gigi Becali, acuzat că blochează promovarea Stelei în SuperLiga! Dezvăluiri incendiare: „Nu o va lăsa niciodată!”

Cristian Măciucă
16.11.2026 | 09:25
Gigi Becali acuzat ca blocheaza promovarea Stelei in SuperLiga Dezvaluiri incendiare Nu o va lasa niciodata
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Gigi Becali, acuzat că blochează promovarea Stelei în SuperLiga! Dezvăluiri incendiare: „Nu o va lăsa niciodată!” FOTO: sportpictures.eu
Un fost fotbalist de la Dinamo și Steaua a lansat acuzații grave la adresa lui Gigi Becali. Jucătorul susține că influența patronului FCSB ar împiedica formația din Ghencea să promoveze în SuperLiga
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Gigi Becali (68 de ani) este atacat de unde se așteapta mai puțin. Dani Iglesias (31 de ani), fost jucător la CSA Steaua, susține că patronul FCSB-ului ar avea un interes ca echipa din Ghencea să nu obțină dreptul de promovare în SuperLiga.

Gigi Becali, acuzat că nu o lasă pe CSA Steaua să promoveze în SuperLiga

Dani Iglesias, de la Sepsi, a jucat în trecut la rivalele FCSB-ului, Dinamo și CSA Steaua. Mijlocașul a vorbit recent despre experiența sa în România, inclusiv despre conflictul dintre cele două grupări care revendică identitatea istorică a roș-albaștrilor. Iglesias s-a interesat de situația juridică a „militarilor” și a ajuns la concluzia că problema promovării nu ar fi doar una legală.

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Ibericul consideră că Gigi Becali este unul dintre cei mai influenți oameni din România, iar o eventuală promovare a Stelei ar fi o lovitură importantă pentru FCSB, inclusiv din perspectiva rivalității suporterilor.

„După ce s-a încheiat acel sezon cu Dinamo în Liga 1, am rămas liber de contract, moment în care am primit un telefon de la Steaua, care în prezent evoluează în divizia secundă. Ei dețin palmaresul, trofeele, au stadionul, sunt în posesia Cupei Campionilor Europeni din 1986, stadionul, marca și titlurile.

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Steaua este echipa care aparține Ministerului Apărării Naționale, e un club de stat, a rămas, până în ziua de azi, o entitate publică, aflată în subordinea Ministerului Apărării. Prin anii 2000, s-au confruntat cu probleme financiare grave, iar un investitor român a început să bage bani în Steaua – era o singură ‘Steaua’ atunci. În acei ani au făcut ceva greșit cu actele, nu știu ce s-a întâmplat, dar el nu a cumpărat marca, aceasta aparține încă Ministerului Apărării”, a declarat Dani Iglesias, pentru un post de radio din Galicia. 

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Dani Iglesias, dezamăgit de situația Stelei: „Nu puteam promova”

Dani Iglesias a vorbit și despre rivalitatea dintre Dinamo, Steaua și FCSB. Spaniolul susține că nucleul dur al galeriei roș-albastre este în Ghencea, chiar dacă, la nivel național, clubul lui Gigi Becali are mai mulți susținători. În ceea ce privește transferul de la Steaua la Dinamo, în vara lui 2024, Iglesias nu consideră că a „trădat”. El a explicat că își încheiase contractul cu roș-albii și că a ales oferta care i se potrivea cel mai bine atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

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„E multă rivalitate între Dinamo și Steaua. Când eram la Dinamo, jucam mereu derby-ul împotriva lor în a doua divizie, meciuri cu 30.000 de oameni și o atmosferă grozavă, a fost incredibil! Mult mai multă rivalitate cu această echipă decât cu echipa din prima divizie, pentru că acest club are toți ultrașii, așa că atunci când cele două echipe se confruntă, se omoară între ei.

Îmi amintesc când Dinamo juca împotriva Stelei în Ghencea, iar fanii lui Dinamo au aprins tot stadionul, au venit cu torțe în zona oaspeților. Acest transfer de la Dinamo la Steaua se mai întâmplă, nu am fost o excepție. Sunt fani dinamoviști care comentează, îți trimit mesaje pe Instagram, apoi apar știri că jucătorul dinamovist merge la Steaua și trădează…

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Eu nu am trădat pe nimeni pentru că mi s-a terminat contractul și m-am dus la Steaua pentru că era echipa care mi se potrivea cel mai bine în acel moment, atât financiar, cât și sportiv.

Voiam să rămân în același oraș, în aceeași țară, lucru de care am fost foarte bucuros. Din primul moment în care am ajuns în România am fost superfericit, așa că am fost încântat să rămân în București și m-am dus la Steaua. A fost o decizie bună pentru că am jucat fiecare meci, fiecare minut, am terminat pe locul doi și a fost un an foarte pozitiv.

M-am simțit foarte confortabil cu antrenorul, totul a fost grozav. Chestia e absența stimulentului, a juca și a nu putea promova, chiar dacă terminai pe locul doi, a trebui să stai acolo încă un an… asta nu mă satisfăcea pe deplin. Am avut mereu condiții foarte bune pentru antrenamente și joc, un stadion nou, făcut de nici cinci ani, cel mai bun stadion din România, dar nu știu, ideea de a juca și de a nu putea promova nu mă împlinea”, a mai spus mijlocașul lui Sepsi.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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