Sport

Gigi Becali, acuzații explozive la plecarea FCSB-ului din Ghencea: „Nici pe vremuri nu exista așa ceva. O fac împotriva noastră”

FCSB, forțată să nu mai joace pe Ghencea. Gigi Becali a făcut iureș după ce echipa lui este nevoită să schimbe din nou stadionul pentru meciurile de acasă.
Cristian Măciucă, Mihai Dragomir
27.07.2026 | 07:00
Gigi Becali acuzatii explozive la plecarea FCSBului din Ghencea Nici pe vremuri nu exista asa ceva O fac impotriva noastra
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Gigi Becali, anunț despre „Arcul de Triumf”. Ce a spus despre Ghencea, după starea dezolantă a gazonului. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a jucat în Ghencea în ultimii ani, când Arena Națională a fost indisponibilă. Acum, oficialii bucureștenilor au anunțat că vor renunța la arena de aproximativ 31.000 de locuri din cauza stării deplorabile a gazonului. Gigi Becali a făcut iureș în direct și a spus totul despre „Arcul de Triumf”, noua „casă” temporară a echipei sale.

Gigi Becali a anunțat că FCSB va juca pe „Arcul de Triumf” și i-a făcut praf pe responsabilii de stadionul Ghencea

După FCSB – FK Auda 2-3, în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, Mihai Stoica a anunțat că FCSB nu va mai juca în Ghencea în următoarea perioadă, din cauza stării gazonului. Drept consecință, fosta campioană a României a făcut solicitare să evolueze pe „Arcul de Triumf”. Gigi Becali a anunțat că echipa lui se mută pe arena pe care Dinamo o folosește deja pentru jocurile de acasă și i-a făcut praf pe cei care administrează stadionul din Ghencea.

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„Da, da, o să jucăm pe Arcul de Triumf, pentru că în Ghencea nu poți juca. Adică ei ce au zis? Că ne ciupesc, că nu știu ce… Dar nu mai îngrijesc terenul deloc. Cred că o fac împotriva noastră. Eu așa cred, că a fost împotriva noastră. Adică nici pe vremuri nu a existat un asemenea teren, niciodată. Niciodată n-a existat un asemenea teren”, a spus inițial Gigi Becali la TV Digi Sport.

Gigi Becali a „demascat” planul autorităților din Ghencea

Finanțatorul FCSB este convins că starea gazonului nu este întâmplătoare și a criticat dur modul în care este administrată arena din Ghencea. Latifundiarul din Pipera a adus aminte chiar de anii trecuți, în care nici măcar vechiul stadion nu se prezenta în actualele condiții. „Acum ce au zis? «Lasă, mă, ce să-l mai îngrijim?». Bine, mă, atunci nu mai luați nici banii de închiriere.

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Cum era gazonul acela și cum este acum… Adică n-a existat așa ceva acolo. Eu cred că o fac expres. Trebuie să dea răspuns la Marele Stat Major, la amiral, la colonel și la unitatea militară”, a mai spus patronul FCSB-ului, conform sursei menționate.

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FCSB a mai folosit „Arcul de Triumf” pentru jocurile de acasă. Ce rezultate a obținut aici, în calitate de gazdă

În iulie 2023, FCSB a mutat meciurile de pe Arena Națională (indisponibilă din cauza unor concerte) pe Stadionul „Arcul de Triumf”, cel mai important moment fiind derby-ul cu Dinamo câștigat cu scorul de 2-1. Un an mai târziu, pe același stadion, FCSB învingea UTA cu 2-0 (1 septembrie 2024, în etapa a 8-a a Superligii, sezonul 2024-2025).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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