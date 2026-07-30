Gigi Becali, acuzații șocante despre Târnovanu: „Mintea lui e la păcănele!”

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FCSB a fost umilită de . Fosta campioană a României ieşit încă din prima „dublă” eliminatorie în Europa, după ce în ultimele două sezoane a jucat în faza principală din Europa League.

Gigi Becali, acuzații șocante despre Târnovanu

după eşecul cu Auda şi a făcut acuzaţii şocante la adresa portarului FCSB. Patronul roş-albaştrilor a făcut aluzie la faptul că jucătorul ar avea probleme cu jocurile de noroc:

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„Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor. De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?».

E vinovată bara? De ce stătea el acolo, să nu ia gol? Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, a declarat Gigi Becali la Voyo.

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Regretul lui Gigi Becali după Auda – FCSB 4-1: „Dacă era după mine îl schimbam”

Patronul roş-albaştrilor a făcut referire la faza din minutul 67, când Târnovanu i-a pasat lui Joao Paulo într-o zonă periculoasă, Diedhiou a interceptat mingea, a intrat în careu şi l-a învins pe portarul de la FCSB. Gigi Becali regretă că nu s-a impus în echipa de start, ca să îl schimbe:

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„De ce îmi pare rău? Dacă era după mine, îl schimbam. Ei au spus că trebuie să joace, tra-la-la, să-i dăm încredere. I-am dat încredere și ne-a curățat. N-a avut nicio ofertă să plece, nu știu ce vrăjeli. Pe cuvântul meu dacă a avut vreodată vreo ofertă. Vrăjeli, că îl vrea nu știu cine. Acum vreun an, voiau să scape de Sava, că nu le plăcea de el, și să-l ia pe acesta.

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Nu-mi vine să cred. Cum să ai atâta indolență încât să dai pasa aceea direct la adversar? Ce să faci dacă el joacă la păcănele? Doamne ferește! Eu am fost prost că nu m-am impus să-l schimbăm pe Târnovanu. El a spus să-i dăm încredere. Asta e vina lui: a avut încredere și a vrut să facă un gest pentru portar”, a spus Gigi Becali.