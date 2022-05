Gigi Becali, acuze grave după FC Voluntari – FCSB 2-2: ”Au avut primă de 3.000 de euro de la CFR Cluj. Cum să permită primarul să ia bani de la dușmanii mei”

”Roș-albaștrii” au fost al partidei de pe Arena Națională și sunt foarte aproape să rateze un nou titlu de campioni.

Ce acuză Gigi Becali după meciul FC Voluntari – FCSB 2-2

Supărat pentru rezultatul meciului FC Voluntari – FCSB 2-2, Gigi Becali a acuzat că gazdele au avut primă de 3.000 de euro de la CFR Cluj, dar și o alta de 1.500 de euro de la Primărie, care este condusă de finul său Florentin Pandele.

”Nu am jucat pe terenul nostru. Arena Națională nu este al nostru. Am câștigat 2-1, felicit jucătorii. A fost gol din ofsaid. Nu e voie, e 2-1. De unde, cine să facă VAR? Cred că va face Dumnezeu dreptate mâine. Craiova are valoare să o încurce pe CFR.

Ce fotbalistic? Voluntari nu a ajuns la poarta noastră și a dat 2 goluri. Trebuia să fie 8-2 pentru noi. Să vă spun de ce erau ei așa disperați. Le-a dat primăria 1.500 de euro și 3.000 de la CFR. Nu pot să spun nume. E regulamentar să dea primăria primă. Nu mă deranjează că le-a dat primă, dar mă deranjează că au luat primă de la CFR”, a declarat Becali la emisiunea Fotbal Club de la .

Becali, supărat pe finul Pandele de la Voluntari

Finanțatorul FCSB a tunat și fulgerat la adresa primarului din Voluntari, Florentin Pandele, care îi este și fin, pentru că echipa lui Liviu Ciobotariu a avut primă pentru jocul cu FCSB, simțindu-se trădat de omul care conduce la gruparea ilfoveană.

”Dacă ești Becali și ești la FCSB și joci meci cu Voluntariul unde finul tău este un fel de proprietar, el comandă, și toată săptămâna m-am luptat să jucăm pe Arena Națională și nu pe Giulești. Am mutat meciul de duminică pentru sâmbătă ca să aibă o zi în plus pentru finala Cupei. Fac și rețetă financiară. Și dau și primă de 1.500 de euro care nu are nicio logică.

Dar că să iei bani de la adversarul meu, primă de 3.000, așa ceva nici nu îmi vine să cred. Mi-a zis cineva: ‘Băi Gigi, iartă-mă că-ți spun, dar ești prost la oameni’. Nu știu la cine mă refer. Mă refer că o echipă a luat 3.000 de euro de la CFR. Avem prieteni, avem rude la Voluntari. Oamenii mi-au spus dinainte așa ceva.

Nu am crezut așa ceva că pot lua primă de la dușmanul meu. Mi se pare normal, numai că dacă este vorba de finul tău nu mai dai primă, îi lași să joace așa. Asta e supărarea mea”, a continuat el.

Planuri pentru sezonul viitor

Gigi Becali a anunțat că dacă FCSB ratează titlul va face reduce substanțial cheltuielile, dar imediat a spus că echipa sa va câștiga la pas titlul de campioană în sezonul următor.

”La fotbal ce să vorbim. Ofsaid clar, 2-1, gata. Când ai 2-1 și mai sunt 10 minute, noi nu am avut niciodată experiența asta, pasează mă mingea. Ce să mai verticalizezi, dă bă stânga, dreapta. Sută la sută am încrede că Craiova nu pierde mâine. Nu poate Domnul să mă lase așa. Sunt jucători prea valoroși la Craiova și pot scoate lejer un egal.

Sunt supărat de o schimbare făcută de noi. Nu trebuia scos Tavi Popescu. Fără Tavi Popescu nu putem ține de minge. L-am băgat pe Dumiter, nici măcar presing nu a făcut. Dacă nu iau titlu, vedem ce jucători mai dăm pe acolo care își termină contractul.

Nu mai luăm niciun jucător. Gata, tăiere, ce eu sunt idiot. Nu tai contractele, acolo nu se umblă. Fac economie la bani, nu-mi bat joc de jucători, de marfa mea. Și la anul luăm campionatul la pas. În seara asta am primit o lecție grea, dar nu știu dacă pot să mă schimb pentru că eu iubesc oamenii”, a mai spus omul de afaceri.

Becali nu a renunțat la titlu

În final, finanțatorul FCSB-ului este convins că Universitatea Craiova nu va pierde meciul din deplasare cu CFR Cluj și, astfel, echipa sa va mai avea o șansă să lupte în ultima etapă cu titlul pe masă.

”Eu aștept acum să văd dacă Dumnezeu face drepte. Vreau să bată Craiova mâine, să câștigăm campionatul și Voluntariul să piardă Cupa. La ce mizerie au făcut nu o să-i lase Dumnezeu să câștige Cupa. Sunt amărât”, a încheiat Becali.

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, la adresa asistentului Valentin Avram de la meciul cu FC Voluntari, care nu a semnalizat ofsaid, la faza golului doi marcat de Cristian Costin.