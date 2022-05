Gigi Becali, acuze grave după titlul câștigat de CFR Cluj: ”Fac numai mizerii! Au furat campionatul cu două ofsaiduri”

FCSB nu a mai câștigat un titlu de campioană în Casa Pariurilor Liga 1 tocmai din 2015. Pierderea unui nou trofeu în fața celor de la CFR Cluj a pus și mai multă sare pe rana finanțatorului roș-albaștrilor.

Gigi Becali: ”Nu au câștigat campionatul, l-au furat”

An după an FCSB este echipa care propune fotbaliști pe cât de tineri, pe atât de interesanți, și tot an după an trupa finanțată de Gigi Becali pierde campionatul în favoarea echipei CFR Cluj.

După un sezon regulat în care echipa lui a alternat evoluțiile foarte bune, cu unele modeste și foarte modeste, Gigi Becali a sperat că a venit momentul lui și că FCSB o va învinge pe marea rivală din ultimii ani, CFR Cluj.

, unul de FC Voluntari în egalul 2-2 cu FCSB, și unul marcat de Boateng în CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-1, au decis soarta campionatului și au declanșat mânia omului de afaceri.

”Dacă au câștigat cu hoție, n-au câștigat nimic. A fost ofsaid, mare, mic, ce să mai facem, ce să mai zicem. Plus golul acela dat pe tavă. Doar atât spun: ’Nu au câștigat campionatul, l-au furat cu ofsaiduri’. CFR Cluj a fost avantajată toată viața ei, de când s-a născut”, a tunat Gigi Becali, la .

Latifundiarul și-a continuat atacurile și a spus răspicat că pentru triumful din Casa Pariurilor Liga 1.

”Eu niciodată nu felicit hoția și nedreptatea. Ce, eu felicit ofsaidurile? Barcelona i-a felicitat pe Real Madrid pentru că au câștigat pe drept, eu nu felicit niciodată așa ceva. Cum să-i felicit dacă ei fac numai mizerii”, a adăugat Becali.

Patronul de la FCSB nu înțelege schimbările lui Laurențiu Reghecampf din meciul CFR Cluj – U Craiova

Omul cu bani de la FCSB nu l-a iertat nici pe antrenorul oltenilor, Laurențiu Reghecampf, cel care are în palmares singurele titluri de campion al României tocmai cu FCSB (2013 și 2014).

” Am avut așteptări de la U Craiova, dar când am văzut și golul acela aiurea, au dat și golul ăla din ofsaid. Nu vreau să comentez schimbările pe care le-a făcut Reghecampf în meciul cu CFR Cluj.

Nu pot să înțeleg, i-am și zis lui Meme. Cum să-l schimbi pe Bairam? El inventează ceva, dar nu e frumos să comentez eu. Eu nu acuz pe nimeni. Mi-am pus și eu întrebări, dar asta e treaba”, a comentat Gigi Becali.

Gigi Becali: ”dacă va fiVAR nu mai pot ei chiar orice”

Omul de afaceri este convins că odată ce sistemul VAR va fi implementat în Casa Pariurilor Liga 1, , despre care spune că este ajutată de cei care conduc fotbalul românesc.

”Dacă era VAR puteau să-și facă ei meseria? Ei, Federația. Ce să le faci, ei candidează singuri. Vali Argăseală e prieten cu ei, nu vreau să zic eu mai mult. Eu am avut anomalii, probleme grele, eu sunt tăbăcit, nu pot să mai spun.

Nu pot să spun, atâta timp cât ei fac niște regulamente, schimbă regulamente, candidează cum vor, dacă l-au arestat pe Gică Popescu înaintea alegerilor la FRF, îți dai seama la ce nivel s-a ajuns.

Fac legea ei care sunt la putere, face și PNL-ul o echipă și își împart titlurile. Ce să știe ministrul Sportului imnul național (Eduard Novak a refuzat să recite versurile imnului național al României într-o emisiune TV – n.r.).

Acum încearcă și să o ajute pe CSA Steaua. Nu se poate că nu te lasă UEFA. Vine acum ministrul Sportului că trebuie schimbată legea sportului și el vrea să vină acum cum să comande ei, să poată ei comanda. Anul acesta ia campionatul X, acum punem un șef de la PNL, acum unul de la PSD.

Dacă va fi VAR nu mai pot ei chiar orice. Intervine bunul simț care revoltă toată lumea. Păi dacă Camora o ia cu mingea și nu dai 11 metrii, vine unul și-i dă în cap lui Miron și tu dai 11 metri…”, a mai spus Gigi Becali.