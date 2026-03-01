Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali și-a continuat atacurile la adresa celor de la CFR Cluj, pe care îi consideră „propulsați” în play-off de arbitraje favorabile lor.

Gigi Becali, acuzații extrem de grave la adresa celor de la CFR Cluj

Patronul de la FCSB este de părere că Iuliu Mureșan nu are vreo implicare în această chestiune, ci ea a fost concertată chiar de la cel mai înalt nivel din politica din România, cu așa-numitul „grup de la Cluj” vârf de lance.

„Bine, mă, ce vină are el? Să facem legături, dar mai sunt și alți lupi tineri. Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan. Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară. E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal.

Capii capilor cu capii capilor! Așa ceva nu își permitea nimeni decât dacă era din capii capilor, să îți dea cu capul în față și să se facă că nu a văzut. Asta nu are nimeni curaj, decât capii capilor cu capii capilor.

Eu sunt cum ar veni, eu putere nu am. De 100 de ori sunt mai tari decât mine (n.r. cei din așa-numitul grup de la Cluj). Sunt mai tari la ce? La hoție. Nu îmi place să fiu hoț. Că dacă voiam să fiu hoț îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în fața mea, dacă mă apucam și eu de așa ceva.

Organizat, de nu sufla nimeni, dar nu fac așa ceva. Eu vreau dreptatea. Dacă nu e dreptatea, nu îmi place cununa. Dacă nu merit cununa, nu o vreau. Să o iau, dar să o merit după legile jocului. Cum zice Sfântul Apostol Pavel: cine nu joacă după regulile jocului, nu primește cununa”, a spus în direct

Gigi Becali l-a exclus și pe Neluțu Varga din această ecuație

Finanțatorul campioanei României nu crede nici că acționarul majoritar de la CFR Cluj ar fi putut avea vreo implicare în acest complot bănuit de el:

„Eu nu accept nedreptatea, nu vreau să mi-o dai. Cununa nedreaptă nu o primesc. Neluțu e prea mic. Așa ceva ce s-a întâmplat aseară nu poate Neluțu să facă. Prea mic ca să facă așa ceva”.