Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv

Gigi Becali, război total cu CFR Cluj! Acuzații extrem de grave lansate de patronul de la FCSB: s-ar fi intervenit de la cel mai înalt nivel din statul român!
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.03.2026 | 13:26
Gigi Becali acuze uluitoare Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine Dar la hotie nu la altceva Eu nu accept Exclusiv
breaking news
Gigi Becali, acuzații uluitoare la adresa celor de la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali și-a continuat atacurile la adresa celor de la CFR Cluj, pe care îi consideră „propulsați” în play-off de arbitraje favorabile lor.

Gigi Becali, acuzații extrem de grave la adresa celor de la CFR Cluj

Patronul de la FCSB este de părere că Iuliu Mureșan nu are vreo implicare în această chestiune, ci ea a fost concertată chiar de la cel mai înalt nivel din politica din România, cu așa-numitul „grup de la Cluj” vârf de lance.

ADVERTISEMENT

„Bine, mă, ce vină are el? Să facem legături, dar mai sunt și alți lupi tineri. Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan. Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară. E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal.

Capii capilor cu capii capilor! Așa ceva nu își permitea nimeni decât dacă era din capii capilor, să îți dea cu capul în față și să se facă că nu a văzut. Asta nu are nimeni curaj, decât capii capilor cu capii capilor.

ADVERTISEMENT
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO....
Digi24.ro
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat

Eu sunt cum ar veni, eu putere nu am. De 100 de ori sunt mai tari decât mine (n.r. cei din așa-numitul grup de la Cluj). Sunt mai tari la ce? La hoție. Nu îmi place să fiu hoț. Că dacă voiam să fiu hoț îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în fața mea, dacă mă apucam și eu de așa ceva.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak...
Digisport.ro
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”

Organizat, de nu sufla nimeni, dar nu fac așa ceva. Eu vreau dreptatea. Dacă nu e dreptatea, nu îmi place cununa. Dacă nu merit cununa, nu o vreau. Să o iau, dar să o merit după legile jocului. Cum zice Sfântul Apostol Pavel: cine nu joacă după regulile jocului, nu primește cununa”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Gigi Becali l-a exclus și pe Neluțu Varga din această ecuație

Finanțatorul campioanei României nu crede nici că acționarul majoritar de la CFR Cluj ar fi putut avea vreo implicare în acest complot bănuit de el:

ADVERTISEMENT

„Eu nu accept nedreptatea, nu vreau să mi-o dai. Cununa nedreaptă nu o primesc. Neluțu e prea mic. Așa ceva ce s-a întâmplat aseară nu poate Neluțu să facă. Prea mic ca să facă așa ceva”. 

Gigi Becali, acuzații fără precedent la adresa celor de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și...
Fanatik
Iuliu Mureșan a comentat declarațiile lui Marius Avram și Adrian Porumboiu, dar și amenințarea lui Gigi Becali. „Nici de glumă nu e bună. E total fals!”. Exclusiv
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii...
Fanatik
Daniel Pancu, prima reacție după ce a calificat CFR Cluj în play-off: „Jucătorii sunt niște lei, orgoliu, mândrie. CFR e club mare, era doar puțin prăfuit”. Exclusiv
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul...
Fanatik
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne...
iamsport.ro
Discursul lui Valentin Ceaușescu a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc: 'Stăteam și ne bufnea râsul. Cum să spui asta?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!