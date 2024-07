Gigi Becali și-a asigurat cel puțin 12 milioane dintr-o afacere cu un magnat belgian, care vrea să investească în imobiliare. Mitică Dragomir a vorbit despre planurile patronului de la FCSB și a dezvăluit câte miliarde de euro putea să câștige latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali, afacere fabuloasă cu un belgian: „Complex de 25.000.000 de euro. Avea pământ de peste 3 miliarde de euro”

Latifundiarul din Pipera a câștigat o mare parte din averea lui impresionantă din imobiliare și vânzare de terenuri. pentru construirea unui complex rezidențial.

la MAX Profețiile lui Mitică. Fostul șef al LPF este convins că latifundiarul din Pipera putea să scoată și mai mulți bani din terenuri, dacă nu le vindea și alegea să construiască locuințe.

„Gigi are de partea lui pământul. Ce mare brânză e un complex cu 58 de vile și 24 de apartamente, costă 25 de milioane. Nici nu e mult (n.r. 12 milioane de euro pe care i-au plătit belgienii lui Gigi Becali), i-au dat pe pământ.

Eu nu am nicio valoare și am luat în ultimii doi ani pământ de șase milioane și ceva de euro, dar aminte ăia care sunt multimilionari. Ce contează 12 milioane la ei? Dacă cumperi pământ de 12 milioane de euro înseamnă că faci construcții de cel puțin 50 de milioane.

Dacă au băgat 12 milioane, scot 30 de milioane de euro. Ce bancă ți-ar da profitul ăsta? Gigi a avut cel mai tare pământ. Dacă eram în locul lui Gigi eram cel mai pricopsit om al tuturor timpurilor post-comuniste din România”, a declarat Dragomir.

„Gigi a avut pământ de peste 3 miliarde, dar putea să câștige 5”

„Gigi a avut pământ de peste 3 miliarde. A cumpărat și cea mai tare societate de construcții din București. El trebuia să nu vândă pământul și să facă 50.000 de apartamente. Dacă câștiga 100.000 pe apartament, câștiga 5 miliarde.

Are o tarla unde fac continuarea drumului Iancu Nicolae, care se va duce până în autostradă. Are 100 și ceva de hectare, acum e 300 de euro metrul pătrat, dar nu vinde pentru că într-un an se face 600. Face 600 de milioane, fără să facă ceva.

Fetele lui sunt spirt, se apucă de construit. I-am zis și eu de multe ori să se apuce, dar nu mă băga în seamă”, a spus Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul .

