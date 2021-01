Gigi Becali ajută un rival din Liga 1 să scape de COVID-19: „Nu mă simt bine”

Leo Grozavu, tehnicianul covăsnenilor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, se luptă cu noul coronavirus și a dezvăluit că este sprijinit de Gigi Becali cu medicamente. Cu toate acestea, antrenorul ar putea merge la spital.

În vârstă de 62 de ani, patronul FCSB a ajutat mai mulți oameni de fotbal să se lupte cu noul coronavirus. Chiar și verii Giovanni și Victor Becali au beneficiat de sprijinul patronului liderului din Liga 1.

Leo Grozavu a mărturisit că are toate simptomele specifice noului coronavirus și că se află în izolare la domiciliu. Deși a primit tratamente de la medici și de la Gigi Becali, Grozavu nu se simte deloc bine și ia în calcul să se interneze în spital.

Noul coronavirus nu iartă pe nimeni, nici măcar pe oamenii de fotbal. Fost fotbalist și actualmente antrenor, Leo Grozavu a ajuns la 53 de ani, însă nu a fost nici el ocolit de problemele cauzate de noul coronavirus.

Antrenorul formației Sepsi Sfântu Gheorghe s-a îmbolnăvit recent de COVID-19 și a dezvăluit că are simptome pronunțate și că starea sa generală nu este deloc una bună, Grozavu prezentând toate simptomele specifice bolii.

Tehnicianul grupării clasate pe poziția a patra în clasamentul Ligii 1 a povestit momentele grele prin care a trecut odată cu infectarea cu virusul și a dezvăluit cum a fost ajutat de Gigi Becali.

„Nu ma simt bine deloc. Cred că am toate simptomele, nu am scăpat niciunul. Mă doare tot corpul, nu am gust și nici miros, fac temperatură. Îi multumesc domnului Becali că mi-a oferit completarea acelui medicament de care toată lumea spune că e foarte bun.

Eu am luat tot ce mi-a prescris medicul, inclusiv medicamentul acela, dar deocamdată nu e nicio îmbunatățire. Mai aștept câteva zile și e posibil să mă duc la spital”, a spus Grozavu pentru gsp.ro.

Și-a sprijinit și verii: „M-a ajutat cu perfuzii la el la clinică”

Gigi Becali este omul la care apelează foarte multe persoane din fotbal atunci când au nevoie de ajutor în lupta cu noul coronavirus. Patronul de la FCSB deține o clinică medicală și are acces la medicamente.

Giovanni Becali, vărul patronului liderului Ligii 1, a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum s-a infectat cu noul coronavirus, la mijlocul lunii octombrie.

„Nu pot să-mi dau seama exact de unde am luat virusul. Poate când am fost în Italia pentru transferul lui Mihăilă, poate la bar, când ne-am uitat la Norvegia – România… Nu știu și nici nu mai contează… Sper să fiu ok cât mai repede din toate punctele de vedere”, a spus vărul lui Gigi Becali.

Impredsarul a dezvăluit, ulterior, și cum l-a ajutat vărul său să se trateze și a anunțat că cel mai mare sprijin l-a primit grație perfuziilor pe care le-a putut face la clinica patronului FCSB.

„M-a ajutat vărul meu (n.r. – Gigi Becali) cu nişte medicalemnte, cu nişte perfuzii la el la clinică. Am crezut în ce mi-a spus el, doctorul mi-a permis. Am avut nişte frisoane, nu aveam nimic. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă

Ne-am infectat la bar, unde ne strângem cu neamurile, cu verii. Am luat toţi. Şi Victor, şi câţiva nepoţi, veri, numai Gigi nu a avut. Şi a umblat fără mască, fără nimic”, a mai spus Giovanni Becali.