Gigi Becali, alături de Liviu Dragnea: „Trebuie să vină acasă! E stat criminal”. Ce l-a supărat pe patronul FCSB

Gigi Becali i-a luat apărarea lui Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, închis pentru dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Obișnuit la rândul său cu închisoarea din România, Becali s-a enervat teribil atunci când a comentat situația în care Dragnea este privat de permisii din închisoare.

„De ce nu-i dați drumul lui Dragnea acasă? E stat criminal! Întrebați-l cât a putut să meargă acasă. Dragnea trebuie să vină acasă. Ce pericol e Dragnea?”, a răbufnit Becali.

Gigi Becali cere ca Liviu Dragnea să fie eliberat de urgență

„Conform legii, Dragnea trebuie să meargă acasă. La pușcărie trebuie să mergi să te educi, nu să faci pușcărie ca în timpul lui Stalin! Mi-a zis Cristi Borcea că și acum mai are coșmaruri din pușcărie. Eu, abia după un an am avut o zi liberă acasă. Trebuie să ai 30 de zile în regim deschis pe an. Nu uit mizeria asta”, a completat Becali la Pro X.

În 27 mai 2019, Liviu Dragnea a primit 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.

Fostul lider PSD e închis în penitenciarul Rahova, unde își ispășește această pedeapsă. Liviu Drangea a lucrat în atelierul închisorii sperând că pedeapsa îi va fi micșorată și a fost chiar la un pas să-și piardă un deget. Orice drept a fost pierdut în momentul în care a acordat un interviu interzis fostei sale consiliere.

Mai mult, Liviu Dragnea nu a mai avut voie să iasă din celulă decât o oră pe zi și a cerut eliberarea condiționată în nenumărate rânduri, însă cererea sa a fost respinsă de fiecare dată.

De asemenea, Liviu Dragnea s-ar fi îmbolnăvit cu Covid-19 în penitenciar și s-ar fi plâns prin intermediari că are o stare de sănătate foarte proastă din cauza unei hernii de disc, însă toate aceste informații au fost negate de autorități, fiind considerate simple tertipuri menite să-l scoată pe fostul lider PSD din închisoare.