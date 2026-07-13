Sport

Gigi Becali, alte două lovituri la FCSB! Ce transferuri face patronul: anunț oficial

FCSB a oficializat doar două transferuri până în prezent, însă Gigi Becali vrea să mai dea cel puțin două lovituri, pe lângă Florinel Coman și Denis Drăguș. Ce ordine a dat patronul roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
13.07.2026 | 07:57
Gigi Becali alte doua lovituri la FCSB Ce transferuri face patronul anunt oficial
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Gigi Becali a anunțat că va mai aduce cel puțin doi atacanți la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Fanii FCSB-ului nu mai au răbdare și critică din ce în ce mai mult conducerea pentru lipsa activității pe piața transferurilor. Fosta campioană a României s-a întărit doar cu Labonne și Gnahore, însă Gigi Becali anunță că va mai aduce cel puțin doi atacanți, pe lângă dorința sa de a-i transfera pe Coman și Drăguș.

Gigi Becali mai vrea doi atacanți la FCSB! Ce a declarat patronul

Până în acest moment, FCSB i-a transferat pe Ronny Labonne, din Liga a III-a din Franța, și pe Eddy Gnahore, venit liber de contract după perioada petrecută la Dinamo. De asemenea, roș-albaștrii vor conta din acest sezon și pe tânărul Ricardo Pădurariu, care în ultima stagiune a evoluat pentru Corvinul Hunedoara sub formă de împrumut.

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Totuși, aceste mutări sunt prea puține pentru ceea ce vrea să realizeze FCSB, mai ales că foarte mulți jucători au părăsit echipa, iar acum lotul este foarte subțire din punct de vedere numeric. Gigi Becali a dezvăluit că are în vizor încă doi atacanți: „Eu i-am spus (n.r. lui MM Stoica): noi trebuie să mai aducem încă doi jucători cu siguranță! Și după aia, dacă sunt Drăguș și Coman, îi aducem și cu asta, basta. El trebuie să-i aducă, nu că are mână liberă! Încă doi jucători! Eu am spus 5-6 și n-am adus decât 2. Numai atacanți! Nu mai am nevoie decât de atacanți”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Ce spune Gigi Becali despre posibilul transfer al lui Denis Drăguș și Florinel Coman la FCSB

Pe lângă transferurile pe care FCSB și le-a propus ca număr, Gigi Becali poate da lovitura cu doi internaționali, care au o valoare mult peste media campionatului. Marea dorință a patronului este aceea de a-i transfera pe Florinel Coman și Denis Drăguș, indiferent de câți jucători vor semna cu FCSB în această perioadă de mercato.

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Cei doi pot ajunge mai târziu, în luna august, întrucât ambii mai au contract cu echipele lor și caută o posibilitate prin care să rezilieze înțelegerea, dar în același timp să nu piardă foarte mulți bani din contract: „Coman și Drăguș, îi așteptăm oricând, indiferent de transferuri. Nu avem nicio veste. Dacă e să plece o să fie spre final, ei mai trag acolo pentru interesele lor. (n.r. Spre final de august) Poate să fie și așa”, a explicat Gigi Becali.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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