Gigi Becali amenință în direct: „O să vedeți o altă față a mea!”. De ce s-a enervat patronul FCSB

Patronul FCSB a intrat în direct la însă discuția a degenerat rapid, iar Gigi Becali „și-a ieșit din pepeni”, așa cum de mult nu s-a mai întâmplat.

Dezamăgit de evoluția echipei, dar și de prin eliminarea echipei din cupele europene, Gigi Becali a semnat sentința câtorva jucători, printre care , , și .

Gigi Becali, scos din sărite în direct la TV: „Lasă-mă în pace!”

a încercat să găsească o explicație pentru situația în care a ajuns FCSB, însă discuția din platou a ajuns la celebrul episod „Valiza” din 2008, în urma căruia omul de afaceri a ajuns la pușcărie.

În acel moment, latifundiarul din Pipera a intrat într-un conflict verbal cu jurnalistul Florin Caramavrov, unul dintre invitați, iar dialogul a fost extrem de tăios.

Patronul FCSB s-a apărat: „Niciodată nu a fost ceva ilegal! Premierea nu este ilegală niciodată!”. Replica a venit de la jurnalistul Florin Caramavrov, care și-a susținut tare pe poziții punctul de vedere: „Atunci de ce ați făcut închisoare?”. „Cu tine nu o scot la capăt. Lasă-mă în pace!”, i-a tăiat-o Gigi Becali.

Gigi Becali amenință din nou că nu va mai vorbi cu presa: „Luați și vorbiți cu alții!”

Gigi Becali nu vrea să își schimbe modul în care conduce clubul FCSB și anunță că și la 90 de ani tot el va face schimbările, în ciuda celor care îl critică tot timpul pentru acest lucru.

„Eu îmi văd de treaba mea, de familia mea. Asta e o afacere. Voi ziceți că nu e Steaua. Să fiți sănătoși! Am aproape 64 de ani. Până mor, eu voi conduce tot. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vorbesc mereu. Și la 90 de ani, tot eu comand. Eu fac schimbările”, a șocat Gigi Becali.

Ba mai mult, patronul FCSB îi amenință pe cei din presă că nu va mai intra în direct și nici nu va mai răspunde la telefon, așa cum a mai făcut-o în trecut: „Cât de curând o să vedeți încă o fază în viața mea. O să vă zic, «luați și vorbiți cu alții»”, a spus Becali supărat.

Gigi Becali a uitat de eșecul usturător cu Șahtior Karagandy: „Mi-a trecut definitiv. A fost foarte bine!”

nu mai este afectat pentru eliminarea din Europa și a uitat deja umilința cu kazahii de la Șahtior Karagandy: „Mi-a trecut definitiv , am uitat definitiv. A fost foarte bine. Eu nu mi-am propus să fac performanță, ci sa fac bani. Am intrat în fotbal, am făcut sacrificii, am dat eu dublu ca să joace corect, am jucat pe la Buzău, pe la Giurgiu, am fost hingherit peste tot. Apoi nu ești nici Steaua, ce pretenții să aveți?”.

Cu toate astea, Becali a recunoscut și la rece că această eliminare pentru echipa sa și admite că schimbările din meciul din Armenia au fost total greșite: „M-am dus în Europa, am adus 200-300 de milioane de euro în Romania, eu Becali, după toate luptele astea s-a întâmplat asta. Este foarte rușinoasă (n.r.: eliminarea din Conference League), nu îmi convine, nu credeam să mi se întâmple mie, este peste Dudelange”.

„Aroganta mea a făcut necalificarea. Mă refer la faptul că în repriza a doua noi puteam să batem 2-0, 3-0. I-am băgat pe Musi, pe Ianis Stoica, am zis că ne distram cu ei. Normal că am greșit schimbările, i-am ignorat și aroganta mea a făcut ce a făcut, îmi asum”, a concluzionat Gigi Becali.

