Gigi Becali amenință o vedetă de la FCSB după victoria cu LASK: „Trebuie să joace de frică!”

FCSB este singura echipă din SuperLiga României care a rămas în cupele europene, după ce gruparea roș-albastră a reușit să treacă de austriecii de la LASK, în play-off-ul UEFA Europa League. Darius Olaru a marcat în prelungiri pentru echipa lui Charalambous, după o acțiune personală finalizată cu un șut năprasnic la colțul scurt.

Frica, modalitatea prin care Gigi Becali a corectat erorile jucătorilor de la FCSB

FCSB s-a calificat în faza principală a Europa League, iar Invitat prin telefon la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Cristi Coste, finațatorul roș-albaștrilor a vorbit despre felul în care a reușit să rezolve erorile jucătorilor-problemă de la FCSB la meciul cu LASK.

„Băluță, anul trecut, era cel mai bun. Am zis la un moment dat, domnule, dacă mă pui să aleg între Coman și Băluță, îi pun pe același calapod. Anul ăsta, trebuie să joace de frică, pentru că nu-mi place de el și trebuie să bag frica în el. Încă mai am încredere în el, dar bag frica în el, cum am băgat în Popa, în Lixandru. În Târnovanu, ai văzut aseară?”, a spus Gigi Becali.

Mihai Lixandru, convocat la naționala României

iar convocarea lui Mihai Lixandru a fost una dintre surprizele noului selecționer, alături de Iulian Cristea, Alexandru Mitriță și Ianis Hagi. Gigi Becali nu s-a arătat însă deloc surprins de decizia lui „Il Luce”, precizând că știe fotbal.

„Eu nu sunt surprins. V-am spus la un moment dat. ‘Mă întreb dacă nu cumva Lixandru l-a depășit pe Șut’. Acum vă spun ceva. Știam, dar prin asta Lucescu mi-a demonstrat că are ochi și vede fotbal. Mitriță e cel mai bun jucător din România. Cum să nu-l chemi pe Mitriță?”, a declarat Gigi Becali.

Ștefan Târnovanu și Darius Olaru sunt ceilalți jucători de la FCSB convocați de Mircea Lucescu pentru primele meciuri din mandatul său la revenirea pe banca echipei naționale de fotbal a României.

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

