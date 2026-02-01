Sport

Gigi Becali, amenințare șocantă pentru Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0: „O să mai joace la anul! Să vezi ce o să mă distrez”

Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu Daniel Bîrligea și l-a amenințat pe atacant după FCSB - Csikszereda 1-0. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat latifundiarul din Pipera despre atacantul său.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 22:44
Gigi Becali amenintare socanta pentru Daniel Birligea dupa FCSB Csikszereda 10 O sa mai joace la anul Sa vezi ce o sa ma distrez
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali l-a amenințat în direct pe Bîrligea. Ce a spus despre atacantul FCSB-ului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Gigi Becali nu mai are răbdare cu Daniel Bîrligea. Tiradă în direct a patronului bucureștenilor după un nou meci în care a fost dezamăgit de atacantul său. Ce a spus, de fapt.

Gigi Becali l-a luat în colimator pe Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0

Campioana României nu renunță la calificarea în play-off. Speranțele bucureștenilor se mențin în viață după victoria obținută duminică seară pe Arena Națională, în condiții meteo neplăcute.

FCSB a jucat în etapa 24 cu Csikszereda, pe care a învins-o cu 1-0. Gigi Becali a intrat în direct și l-a desființat pe Daniel Bîrligea, jucător despre care a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu a avut nicio ofertă pe masă.

„Eu întăresc echipa. Nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Ține mă mingea, tu dai pase la adversar? Bîrligea este cel mai bun atacant de echipa națională, de cupele europene… Când vom juca în cupele europene îl băgam numai pe el. Garantez pentru el. Dacă vezi că toată echipa își dă viața pe teren, iar tu te plimbi… Toți mor pe teren, și tu… Joacă mă fotbal. Așa ceva…”, a spus inițial Gigi Becali.

De ce crede Gigi Becali că Bîrligea nu mai dă același randament ca în trecut

Daniel Bîrligea impresiona stagiunea trecută, în primul său sezon la FCSB. Acum, prestațiile atacantului lasă de dorit, mai ales în competiția internă. Gigi Becali a explicat ce se întâmplă acum cu vârful său, de fapt.

„Și-a făcut nume, are valoare, omul, când joacă în cupele europene își dă viața, se bate cu câte 3, la națională cu câte 4, când joacă în campionat neah… Când vine mingea, o returnează la adversar.

I-am zis lui Meme să îl sune înaintea meciurilor să vorbească cu el să alerge, să joace fotbal. O să îl sun mâine, o să îl întreb dacă se distrează. Lasă că o să vezi ce mă distrez eu!”, a mai spus Becali la TV Prima Sport.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea în acest moment
  • 3 goluri are până acum Bîrligea în acest sezon de SuperLiga
  • 25 de reușite are atacantul pentru FCSB în total 
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
