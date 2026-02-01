Gigi Becali, amenințare șocantă pentru Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0: „O să mai joace la anul! Să vezi ce o să mă distrez”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu mai are răbdare cu Daniel Bîrligea. Tiradă în direct a patronului bucureștenilor după un nou meci în care a fost dezamăgit de atacantul său. Ce a spus, de fapt.

Gigi Becali l-a luat în colimator pe Daniel Bîrligea după FCSB – Csikszereda 1-0

Campioana României nu renunță la calificarea în play-off. Speranțele bucureștenilor se mențin în viață după victoria obținută duminică seară pe Arena Națională, în condiții meteo neplăcute.

. Gigi Becali a intrat în direct și l-a desființat pe Daniel Bîrligea,

„Eu întăresc echipa. Nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Ține mă mingea, tu dai pase la adversar? Bîrligea este cel mai bun atacant de echipa națională, de cupele europene… Când vom juca în cupele europene îl băgam numai pe el. Garantez pentru el. Dacă vezi că toată echipa își dă viața pe teren, iar tu te plimbi… Toți mor pe teren, și tu… Joacă mă fotbal. Așa ceva…”, a spus inițial Gigi Becali.

De ce crede Gigi Becali că Bîrligea nu mai dă același randament ca în trecut

Daniel Bîrligea impresiona stagiunea trecută, în primul său sezon la FCSB. Acum, prestațiile atacantului lasă de dorit, mai ales în competiția internă. Gigi Becali a explicat ce se întâmplă acum cu vârful său, de fapt.

„Și-a făcut nume, are valoare, omul, când joacă în cupele europene își dă viața, se bate cu câte 3, la națională cu câte 4, când joacă în campionat neah… Când vine mingea, o returnează la adversar.

I-am zis lui Meme să îl sune înaintea meciurilor să vorbească cu el să alerge, să joace fotbal. O să îl sun mâine, o să îl întreb dacă se distrează. Lasă că o să vezi ce mă distrez eu!”, a mai spus Becali la

