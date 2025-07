Gigi Becali, analiză la rece după umilinţa FCSB-ului din Andorra: “A fost din vina mea! Au avut picioarele legate, împiedicaţi”

(scor 1-2) și a obținut calificarea în turul 2 preliminar din Champions League grație scorului general. Gigi Becali a intrat a doua zi în direct și și-a vărsat dezamăgirea, asumându-și întreaga vină pentru rezultatul rușinos.

Gigi Becali a spus totul despre eșecul rușinos din Andorra

FCSB a venit în Andorra după 3-1 în meciul tur. Bucureștenii au marcat primii și și-au asigurat calificarea în runda următoare, însă andorranii nu au renunțat la luptă și au marcat două goluri în repriza secundă, fiind foarte aproape să producă o surpriză colosală.

după fluierul final al meciului din deplasare, Gigi Becali a avut un discurs diferit a doua zi. Patronul FCSB-ului și-a asumat întreaga vină pentru ceea ce s-a întâmplat.

„După ce am stat și m-am odihnit, m-am culcat pe la 01:30. Nici nu m-am mai dus la slujbă, am dormit până la 09:30. Am stat și m-am gândit bine.

Noi avem valoare, numai că din cauza laudelor mele, a bârfelor mele… Mi-a arătat Dumnezeu că nu pot face nimic și că mă laud degeaba. Am analizat…

„Echipa de aseară nu este echipa mea”

Poate și demonul a intervenit că l-am paradit la emisiune, și nu am voie să fac treaba asta. Echipa de aseară nu este echipa mea. Parcă au avut picioarele legate.

Nu sunt așa ei. Eu sunt de vină, din cauza mea. Sunt niște chestii teologice, nu sunt lumești. Post și rugăciune, nu să stau pe la televizor să mă laud!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

