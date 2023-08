Gigi Becali, analizat la sânge în L’Equipe: „Misogin, adept al violenței verbale, dar și fizice”

Așadar, într-o serie intitulată ”conducători capricioși”, Gigi Becali a fost cap de afiș de această dată. ”De 20 de ani, patronul FCSB (fosta Steaua București) a alimentat cele mai josnice controverse din România cu afirmațiile sale rasiste și homofobe. Foarte concentrat pe religie, Becali a găsit un nou inamic: femeile în fotbal”, se arată în introducerea articolului semnat de jurnalistul Alexis Danjon.

Gigi Becali, analizat la sânge în L’Equipe

Francezii au luat legătura, pentru acest articol, cu Viorel Moldovan, care le-a transmis că patronul celor de la FCSB a evoluat foarte mult față de anii trecuți. ”Gigi Becali s-a schimbat foarte mult. A făcut un mare pas înapoi și este mai puțin vorbăreț. A fost tăcut în ultima vreme, a căpătat o oarecare înțelepciune”, a transmis Moldovan.

, a devenit foarte credincios. Mult mai mult decât era deja”, a transmis o altă sursă contactată de francezi. În această analiză, jurnalistul francez subliniază că ”patronul FCSB a obișnuit cu derapaje populiste, rasiste și homofobe timp de 20 ani”. A fost remarcată și vestimentația adoptată de Gigi Becali, față de anii tinereții: ”A terminat-o cu cămașa descheiată, părul proeminent și lanțurile de aur. Noul Becali este acum îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu cruce roșie pe șapcă sau căciulă atunci când este frig. Este atât de credincios, încât termină fiecare discuție cu «Domnul să vă ajute»”.

Francezii de la au remarcat, totodată, comentariul sexist făcut de Gigi Becali în luna mai, când a protestat după ce a aflat că arbitrul partidei FC Voluntari – CS Mioveni va fi o femeie, Iuliana Demetrescu. ”În ultima vreme, Becali s-a regăsit în mijlocul unei controverse pentru observațiile sale misogine. Ținta sa: Iuliana Demetrescu. De fapt, fotbalul feminin este o altă obsesie a lui Becali. În decembrie 2018, a făcut alte observații incoerente și retrograde. Chiar misogine”, se arată în material.

”Arbitru a fost o femeie, cu sânii în vânt pe teren. Asta ne mai trebuia. Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta?”, transmitea Becali în 2023. De altfel, francezii remarcă cum Gigi Becali a avut mereu o problemă cu fotbalul feminin, încă din urmă cu mai mulți ani.

Drept dovadă, o declarație făcută în decembrie 2018. ”Eu am păcatele mele, dar lucruri nefirești nu fac! Fotbalul feminin înseamnă aliniere la ideile lui Satan! Dacă mă obligă Burleanu să am echipă feminină, eu mă retrag din fotbal! Mădularele femeii nu sunt făcute pentru fotbal, Dumnezeu a creat-o ca să-l atragă pe bărbat, nu ca să joace fotbal! Fetele pot să joace handbal, baschet”, declara Gigi Becali.

Alături de Gigi Becali, în topul conducătorilor de fotbal ”capricioși” au fost incluși Rani Assaf, președintele Nimes Olympique și Christian Constantin, președintele celor de la FC Sion. Jurnaliștii francezi reamintesc că Gigi Becali ”nu acceptă homosexualitatea”. ”Queen și melodia We are the champions sunt interzise pe stadion. Adept al violenței verbale, dar și fizice. După meciul cu Middlesbrough, din 2006, le-a ordonat gărzilor de corp să dea afară o jurnalistă, deoarece nu i-a plăcut o întrebare. Gorilele au îndeplinit ordinele și au scos-o pe tânără”, mai este menționat în articol.

Alte episoade trecute în revistă sunt cel în care Gigi Becali a fost rasist, alegând să nu-l transfere pe Florent Sinama-Pongolle la FCSB pentru că ar fi ”negru”. ”Nicoliță (fost jucător la Nantes și Saint Etienne) mi-a spus de Pongolle. Că este incredibil, că face ce vrea cu mingea. Dar aici, nimeni nu face ce vrea, fac doar ce vreau eu. Mi-a spus că e creștin, dar e negru, transmitea Becali”, potrivit articolului francezilor.

De altfel, în urmă cu mai multe zile, Gigi Becali ieșea pe Calea Victoriei alături de un sobor de preoți, pentru a sfinți locul unde a avut loc marșul LGBT. ”Am notificat Primăria și punct. Doar trebuie notificată Primăria, nu trebuie aprobare pentru un marș religios. Fac curățenie la mizeria pe care au făcut-o ei. Voi nu știți, dar dracii lasă duhuri rele. Trebuie să curățăm locul cu agheasmă, altfel se întâmplă accidente pe Calea Victoriei. Cei care au fost acolo nici nu sunt homosexuali, sunt plătiți!”, a declarat patronul celor de la FCSB.

