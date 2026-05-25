Gigi Becali – Andrei Nicolescu, dialog spectaculos în direct înainte de Dinamo – FCSB: „Nu ești fraier, dar ați luat-o în freză!” / „Ați fost suporterul nostru în play-off!”

Cu doar câteva zile înainte de derby-ul Dinamo - FCSB, duel contând pentru accederea în Conference League, Gigi Becali și Andrei Nicolescu au avut un dialog în direct. Ce și-au spus cei doi conducători.
Adrian Baciu
25.05.2026 | 11:18
Dinamo – FCSB, programat vineri, 29 mai, la ora 20.30, va fi finala pentru accederea în UEFA Conference League, adică ultimul loc alocat României într-o cupă europeană pentru sezonul 2026-2027. Luni, cu doar câteva zile înainte de derby-ul de pe Arcul de Triumf, Gigi Becali și Andrei Nicolescu au purtat un dialog spumos în direct pe seama acestuia duel tare din Capitală.

Schimb de replici Gigi Becali – Andrei Nicolescu înainte de Dinamo – FCSB

Dialog spectaculos la FANATIK SUPERLIGA între patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, 67 de ani, și președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, 50 de ani, cu doar patru zile înainte de finala pentru UEFA Conference League dintre cele două mari rivale. Patronul campioanei din sezonul trecut a comentat poziția rivalului său, care a spus că Dinamo pleacă favorită. Becali a admis că ar pleca, dar doar la capitolul suporteri.

„(n.r. A spus domnul Nicolescu că Dinamo e favorită) El spune, eu spun, tu spui, fiecare spune. Se poate întâmpla orice, ați văzut și aseară (n.r. în FCSB – FC Botoșani), dar ca favoriți, trebuie să ai niște argumente. La ce sunt favoriți? Că se joacă pe Arc (n.r. Arcul de Triumf) Sunt favoriți la suporteri. Ca valoare…de departe. Când sunt meciuri așa tari.

Nu că are moral, el (n.r. Andrei Nicolescu) e conducător și, fiind conducător, băiat deștept, așa trebuie să zică. Dacă era fraier, nu spunea. Spunea că ”hai să vedem, că 50-50. Omul e conducător și spune ”suntem favorți!” Bravo lui, așa se zice. El, spunând așa, mai anihilează puțin din emoția aceea a jucătorilor, foarte bine zice”, a spus Becali.

În replică, Andrei Nicolescu a spus că mereu, între el și patronul de la FCSB, a existat un respect când vine vorba de aceste discuții de dinaintea meciurilor. ”Este un respect pe care trebuie să-l avem și să-l arătăm. Cu domnul Becali tot timpul în discuții am arătat acest respect, cred eu și sper că l-am arătat tot timpul și am respectat tot timpul maniera în care își gestionează clubul acolo și deciziile pe care vrea să le ia. E clar că fiecare dintre noi trebuie să găsim cele mai bune instrumente pentru a pentru a învinge și din punctul ăsta de vedere are dreptate”.

Gigi Becali, după ce Dinamo a fost depășită de CFR: ”Au luat-o și ei în freză”. Nicolescu răspunde: ”A fost suporterul nostru”

Dialogul dintre cei doi conducători a continuat. Gigi Becali a admis faptul că, în acest sezon, Dinamo are toate atuurile să se considere superioară, având în vedere sezonul modest al celor de la FCSB. „Au dreptul să o zică: bă, ce vorbești, vezi de treaba ta, ai fost prin play-out pe acolo, taci din gură. Adevărul e adevăr”.

Becali nu a ezitat să îi înțepe puțin pe rivali, subliniind faptul că Dinamo a fost depășită de CFR Cluj: „Și ei au fost în play-off, dar nu mă așteptam să îi depășească CFR-ul. Adică îi vedeam pe un loc 2. Craiova pe 1, ei cu Rapidul pe 2, 3. Au luat-o și ei în freză”, a punctat patronul de la FCSB. ”Îi mulțumesc domnului Becali că a fost suporterul nostru în play-off”, a fost replica imediată a lui Andrei Nicolescu.

Gigi Becali a mai dezvăluit, în timpul emisiunii de la FANATIK, că nu l-a afectat așa de mult faptul că U Craiova a luat titlul. Acesta afirmă că momentele în care Dinamo sau Rapid au luat titlul. „Ce mă interesează în fotbal sunt trăirile. Pe mine mă interesează Dinamo și Rapid. Ce Craiova, ce CFR, că a luat de 6 ori. Mă interesa? Pe mine mă interesează să nu ia Dinamo și Rapid”.

Andrei Nicolescu a fost mai împăciuitor și a spus că: „Eu cred că mai important e noi, Capitala, cluburile de aici să fim mai sus. E un semnal de alarmă cu cele trei cluburi din București (n.r. nu s-au bătut la titlu)”.

