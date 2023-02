Gigi Becali, anunț apocaliptic pentru fanii FCSB: „Nu las echipa familiei. Când mor eu, la revedere”

Deși FCSB e în fața unui meci crucial, la Cluj, cu liderul CFR, patronul Gigi Becali a făcut un anunț sumbru legat de echipa sa. Omul de afaceri este însă cu gândul și la meciul din Gruia și .

Ce se va întâmpla cu roș-albaștrii după ce moare Gigi Becali: „Vreți să nu apăreți în presă? Terminați cu FCSB!”

Latifundiarul din Pipera a transmis că nu are de gânde să lase echipa în mâinile celor trei fiice ale sale.

„Echipa nu o las moștenire. Când mor eu, la revedere! Nu las echipa familiei. Le-am întrebat ‘Vreți să nu apăreți în presă? Terminați cu FCSB’. Ele nu vor să fie în presă, vor să fie liniștite.

Echipa nu va dispărea. O ia Talpan. O iau Pițurcă și Tudorel Stoica. O iau Oprița cu Balint și Popa. Duckadam… Să facă ei.

În România, o echipă de fotbal este un pericol de ați distruge familia. Adică falimentul familiei. Vrei să riști falimentul? Ia o echipă de fotbal și bagă-te în faliment. La mine a fost un caz fericit. Dar nu sunt toți în faliment? Spune-mi unul care nu e. Fotbalul înseamnă faliment. Nu pot să-mi las fetele în risc de faliment.

Am avut noroc că am intrat în Liga Campionilor când eram în pușcărie. Că altfel se desființa. Am luat 25 de milioane de euro. În plus l-am vândut pe Chiricheș pe 10 milioane, l-am dat pe Gardoș pe 6, pe Rusescu… Am luat 40-50 de milioane.

Dar dacă nu, o desființam. Nu eram nebun să bag bani din pușcărie. Acum am 8 milioane de euro împrumutați către FCSB. Dacă nu-l vindeam pe Man pe 11 milioane aveam 19 milioane. Era gata. La revedere. Ce, suntem tâmpiți?”, a transmis Gigi Becali.

Becali așteaptă să joace în Ghencea

În vârstă de 64 de ani, Gigi Becali crede că mai are multe de spus în fotbal. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să ia din nou titlul, pe care nu l-a mai luat din 2015, să revină în grupele Ligii Campionilor, acolo unde FCSB n-a mai ajuns din 2013 și .

„S-a dat o lege, acum vor să dea o hotărâre de Guvern și să facă modalitățile și procedurile de închiriere. Văd că voi vă pricepeți. Dacă legea a zis și dacă judecătorul a zis, voi sunteți împotriva lui Becali.

Păi din moment ce judecătorul spune?… Eu am câștigat procesele cu Talpan. Ca Rapidul. Acolo scrie clar. Cel ce este continuatorul, are marca notorie și deține sigla. Eu am o altă decizie judecătorească definitivă, care spune că eu sunt continuatoarea.

Păi dacă sunt continuatoarea, înseamnă că ține și marca notorie, și sigla. Gata, punct! Ce mai vrei? Gata, am câștigat!”, a declarat finanțatorul vicecampioanei României, despre procesele cu CSA Steaua și dreptul de a juca în Ghencea.