Gigi Becali, anunț clar: „Îl vreau pe Dennis Politic de la Dinamo! Aceasta este oferta”. L-a sunat și pe Vasile Șiman pentru a se implica în problema insolvenței de la roș-albi

Gigi Becali (66 de ani) a transmis că vrea să dea bomba următoarei perioadei de transferuri. Latifundiarul din Pipera îl vrea pe Dennis Politic (25 de ani). Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit suma pe care vrea să o plătească și modul în care e implicat Vasile Șiman.

Gigi Becali este dispus să plătească un milion de euro pentru transferul lui Dennis Politic. Patronul campioanei en-titre vrea să îi dea banii lui care îi împiedică să iasă din insolvență, datorie în valoare chiar de un milion de euro.

Cu alte cuvinte, Becali vrea să îi ajute pe roș-albi, stingând astfel datoria pe care Dinamo o are de plătit fostului patron de la Sportul Studențesc. Dennis Politic e sub contract cu gruparea din „Ștefan cel Mare” până în vara lui 2027.

„(n.r. întrebat dacă îl vrea pe Politic) Da! Dar nu sunt transferuri acum, nu are rost. El (n.r. Andrei Nicolescu) să mă sune și o să vorbim. Nu știu dacă are puterea asta, că se supără galeria și sunt probleme. Eu am vorbit cu Șiman despre Politic. Ei, dacă nu se înțeleg cu Șiman, ei nu pot ieși din insolvență.

Are legătură, că Șiman are de primit bani de la Dinamo. Ca să iasă din insolvență… Procesul ăla durează mai mult. Dacă Șiman se înțelege cu ei, Dinamo se încadrează în termen pentru cupele europene. Îl vreau pe Politic. Am zis că eu pot să dau pe Politic un milion cel mult”, a declarat Gigi Becali, conform

Dinamo îl dorește pe Alexandru Musi

De cealaltă parte, fotbalist care evoluează pe postul de extremă stânga, la fel ca Dennis Politic. Deocamdată, Gigi Becali și Andrei Nicolescu n-au vorbit despre transferul internaționalului de tineret. Latifundiarul din Pipera n-are însă de gând să îl cede pe Musi pentru doar 300 de mii de euro.

„Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit o dată la o lună, am schimbat numărul că mă disperau, şi am luat alt telefon.

O fi sunat acolo, la o lună mă uit. Nu am, tată, eu am două telefoane, nu-mi trebuie. Nu mă feresc de nimic! O să dea el 300.000 de euro pe jucător de 20 de ani, că noi suntem proşti şi el deştept”, a declarat Becali, în exclusivitate pentru site-ul nostru.