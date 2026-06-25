Gigi Becali, anunț crucial despre Florin Tănase: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun!”

ADVERTISEMENT

Contractul lui Florin Tănase este scadent în data de 30 iunie, iar, cel puțin până la momentul redactării acestui material, Gigi Becali nu a ajuns la un acord cu fotbalistul. În schimb, patronul FCSB a lămurit situația mijlocașului ofensiv, a .

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Florin Tănase

Fără îndoială, subiectul momentului la FCSB este prelungirea contractului lui Florin Tănase. Mijlocașul este unul dintre cei mai influenți jucători din vestiar, iar în sezonul trecut a fost printre principalii marcatori ai echipei. În ciuda faptului că înțelegerea actuală se apropie de final, Gigi Becali este sigur că „Tase” va rămâne la clubul său. În stilul caracteristic, omul de afaceri a glumit, spunând că, în caz contrar, va aduce un jucător de cinci ori mai bun.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut nicio discuție cu Tănase. Tănase vrea să facă blocuri. Nu, nu am vorbit cu el. Cu Tănase o rezolv în 15 minute. Mă întâlnesc cu el și aia. Cu Tănase puteți să considerați că o rezolvată. Nu pleacă Tănase. Dar poate aduc unul de cinci ori mai bun, de unde știi?”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

Florin Tănase i-a cerut bani împrumut lui Gigi Becali

Deși Florin Tănase solicită un angajament pe patru sezoane, Gigi Becali refuză să îi ofere un contract pe o perioadă atât de lungă. Negocierile sunt blocate și de o cerere financiară de proporții: fotbalistul vrea un împrumut de 2 milioane de euro de la patronul FCSB pentru a finanța un proiect imobiliar de anvergură alături de Dumitru Dragomir. și să rămână în Capitală.

ADVERTISEMENT

„Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc”, a transmis Gigi Becali despre împrumutul cerut de Florin Tănase.

ADVERTISEMENT