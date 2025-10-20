Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv

După mai multe zile de gândire, Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii la FCSB! Ce termen limită le-a pus patronul roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
20.10.2025 | 15:22
Gigi Becali anunt de ultima ora despre Charalambous si Pintilii la FCSB Asta am decis Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a luat o decizie cu privire la Charalambous și Pintilii! Când își vor afla cei doi viitorul. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Rezultatele slabe ale celor de la FCSB încep să se înmulțească, iar posturile de antrenori ale lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii încep să scârțăie. Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Pintilii i-a spus că atât el, cât și Charalambous, vor pleca de la FCSB oricând le-o va cere patronul, însă omul de afaceri le-a dat un termen limită.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii? Gigi Becali s-a decis

După un nou rezultat umilitor în SuperLiga României, Mihai Pintilii și Elias Charalambous sunt gata să plece de la FCSB oricând patronul Gigi Becali va dori acest lucru. Pentru un moment, omul de afaceri continuă să aibă încredere în cei doi antrenori și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA când va trage linia și va lua o decizie în privința lor:

ADVERTISEMENT

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei.

Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult în plus. Dar asta o voi vedea eu la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor. Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă? Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Eu am obligația asta. Ca atare, am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez. Și pe mine, dar și pe ei”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai...
Digi24.ro
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui

Elias Charalambous, cel mai longeviv antrenor din istoria FCSB

De curând, Elias Charalambous a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria echipei patronate de Gigi Becali. El a depășit astfel recordul deținut în trecut de Laurențiu Reghecampf, iar în acest moment se află pe banca „roș-albaștrilor” de doi ani și jumătate.

ADVERTISEMENT
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul...
Digisport.ro
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"

Cuplul Elias Charalambous – Mihai Pintilii i-a adus lui Gigi Becali foarte multe milioane de euro din performanțele europene. Cei doi antrenori au câștigat două titluri consecutive în România, după o pauză de 9 ani, și au calificat-o de două ori pe tabloul principal din Europa League, reușită ce i-au adus patronului sume ce depășesc 25 de milioane de euro.

Câte meciuri va mai juca FCSB până la termenul limită impus de Gigi Becali

FCSB mai are șase meciuri de jucat până la următoarea pauză destinată meciurilor naționalei, atunci când Gigi Becali ar putea lua decizia să schimbe antrenorii, pentru a da răgaz noului tehnician să vadă situația de la club. Până în momentul acela, „roș-albaștrii” vor mai juca cu UTA, U Cluj și Hermannstadt în campionat, meciuri extrem de importante pentru drumul spre play-off.

ADVERTISEMENT

De asemenea, campioana ultimelor două sezoane va mai avea două meciuri europene, acasă cu Bologna și în deplasare în Elveția, cu FC Basel, dar și un meci în Cupa României, unde FCSB va întâlni Gloria Bistrița, formație ce evoluează în Liga a II-a din România.

Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă!...
Fanatik
Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă! N-am văzut în viața mea așa ceva”
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB!...
Fanatik
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Secretele succesului obținut de Rapid cu Dinamo. Robert Niță, dezvăluiri din interior: „E...
Fanatik
Secretele succesului obținut de Rapid cu Dinamo. Robert Niță, dezvăluiri din interior: „E victoria lui!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Fosta vedetă a naționalei a mâncat doar mere și a băut lapte...
iamsport.ro
Uluitor! Fosta vedetă a naționalei a mâncat doar mere și a băut lapte și a rămas șocat de ceea ce s-a întâmplat cu corpul său: 'Nu exagerez cu nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!