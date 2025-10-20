Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rezultatele slabe ale celor de la FCSB încep să se înmulțească, iar posturile de antrenori ale lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii încep să scârțăie. Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Pintilii i-a spus că atât el, cât și Charalambous, vor pleca de la FCSB oricând le-o va cere patronul, însă omul de afaceri le-a dat un termen limită.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii? Gigi Becali s-a decis

După un nou rezultat umilitor în SuperLiga României, Mihai Pintilii și Elias Charalambous sunt gata să plece de la FCSB oricând patronul Gigi Becali va dori acest lucru. Pentru un moment, omul de afaceri continuă să aibă încredere în cei doi antrenori și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA când va trage linia și va lua o decizie în privința lor:

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei.

Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult în plus. Dar asta o voi vedea eu la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor. Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă? Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Eu am obligația asta. Ca atare, am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez. Și pe mine, dar și pe ei”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Elias Charalambous, cel mai longeviv antrenor din istoria FCSB

De curând, El a depășit astfel recordul deținut în trecut de Laurențiu Reghecampf, iar în acest moment se află pe banca „roș-albaștrilor” de doi ani și jumătate.

Cei doi antrenori au câștigat două titluri consecutive în România, după o pauză de 9 ani, și au calificat-o de două ori pe tabloul principal din Europa League, reușită ce i-au adus patronului sume ce depășesc 25 de milioane de euro.

Câte meciuri va mai juca FCSB până la termenul limită impus de Gigi Becali

FCSB mai are șase meciuri de jucat până la următoarea pauză destinată meciurilor naționalei, atunci când Gigi Becali ar putea lua decizia să schimbe antrenorii, pentru a da răgaz noului tehnician să vadă situația de la club. Până în momentul acela, „roș-albaștrii” vor mai juca cu UTA, U Cluj și Hermannstadt în campionat, meciuri extrem de importante pentru drumul spre play-off.

De asemenea, campioana ultimelor două sezoane va mai avea două meciuri europene, acasă cu Bologna și în deplasare în Elveția, cu FC Basel, dar și un meci în Cupa României, unde FCSB va întâlni Gloria Bistrița, formație ce evoluează în Liga a II-a din România.