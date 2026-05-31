Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre negocierile pentru trecerea lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Mâine o să acționăm”

ADVERTISEMENT

După ce impresarul lui Kennedy Boateng (29 de ani) a informat că fundașul central togolez nu s-a înțeles cu o echipă din străinătate după plecarea de la Dinamo, așa cum transmisese anterior Andrei Nicolescu, și, de asemenea, a anunțat că ia în calcul posibilitatea unei mutări a fotbalistului la FCSB, Gigi Becali (67 de ani) a reacționat și a spus că va demara negocierile în acest sens în scurt timp.

Gigi Becali a anunțat demararea negocierilor pentru aducerea lui Kennedy Boateng la FCSB

Conform spuselor sale, acest lucru ar urma să se întâmple chiar în cursul zilei de luni, astfel încât pare că sunt șanse destul de mari ca Boateng să „trădeze” în cele din urmă Dinamo și să semneze cu FCSB din postura de jucător liber de contract. „Atunci o să-l căutăm, dacă așa a zis. Facem ca cu Bîrligea, am vorbit la Fanatik și l-am luat. Mâine o să acționăm. Eu am văzut că nu se pune problema în România și de aia nu l-am căutat. Dacă impresarul a zis că se poate… Participați indirect, fără să vreți, făcându-vă meseria. Dacă e să fie, să fie, nu?

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre Pirgic) Meme lucrează la asta, el lucrează în astea două-trei săptămâni, cât avem. Pleacă cine vreau eu, nu cine vrea el să plece. (n.r. Despre Lixandru) El vrea, dar trebuie să dea cineva câteva sute de mii de euro. Cinci sute de mii. A fost convocat și la echipa națională, nu?”, a spus Gigi Becali în direct la

Kennedy Boateng își încheie contractul cu Dinamo

Kennedy Boateng nu își prelungește contractul cu Dinamo care expiră în scurt timp. Andrei Nicolescu a anunțat recent în direct la FANATIK SUPERLIGA că La scurt timp însă, impresarul fotbalistului a dezmințit această informație și a transmis că

ADVERTISEMENT

„Nu m-a sunat nimeni de la Steaua București (n.r. FCSB), iar jucătorul nu a semnat niciun contract cu vreun club din Arabia Saudită. Sunt oferte din Arabia Saudită, dar încă nu a semnat. (n.r. ce părere are Boateng despre un posibil transfer la FCSB?) Dacă va veni o ofertă de la Steaua București (n.r. FCSB), ne vom gândi la acest aspect. (n.r. cât de avansate sunt negocierile din Arabia Saudită?) Cred că sunt foarte aproape de finalizare. Dacă voi fi sunat de cei de la Steaua (n.r. FCSB), desigur că sunt deschis să negociez cu aceștia. Cert este că Boateng nu va rămâne la Dinamo și în sezonul următor”, a spus Tony Appiah, potrivit