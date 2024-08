Darius Olaru este pe picior de plecare de la FCSB. La o zi după meciul cu Sparta Praga (2-3), Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat că . Patronul roș-albaștrilor a anunțat că Darius Olaru va refuza oferta echipei din Rusia.

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre transferul lui Darius Olaru! Unde e dorit și ce salariu va primi: „Nu cred că e idiot!”

Gigi Becali a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că Darius Olaru, cel mai bun jucător al campioanei României în acest start de sezon, este dorit în Rusia, dar și de o altă echipă din Europa. Totuși, patronul FCSB a aflat că internaționalul român nu va accepta oferta echipei ruse, care .

ADVERTISEMENT

„Știu că e o echipă din Rusia, dar nu va accepta. Îi dă vreo 900.000 de euro anual și nu cred că e idiot. Mai bine îi măresc eu salariul și ajunge la 6-700.000 pe an. Cealaltă echipă din Europa nu l-am întrebat pe Giovanni, că nu mă interesează.

Dacă aș fi în locul lui Olaru, n-aș pleca fără un milion și jumătate salariu. Mai ales că e pe val. Eu îi dau în România 6-700.000 pe an. Cu siguranță îi voi da o mărire de salariu, la fel ca la Coman”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat câți bani va încasa FCSB, dacă Darius Olaru va pleca: „Eu știam că are clauză de 8 milioane”

Gigi Becali credea inițial că i-a stabilit lui Darius Olaru o clauză de reziliere în valoare de 8 milioane de euro. În realitate, mijlocașul în vârstă de 26 de ani are o clauză de 5 milioane de euro la FCSB.

Campioana României va primi suma de 5,25 milioane de euro, cu tot cu taxe de solidaritate, dacă Darius Olaru va părăsi corabia. „Nu știu exact echipa care-l dorește pe Olaru. De PSV am auzit din presă.

ADVERTISEMENT

Nu are rost să mai țin secret. Problema e că eu știam că are clauză de 8 milioane, apoi mi-a spus Vali Argăseală că e 10 milioane. Eu când i-am făcut contractul nou am pus clauză de 5 milioane, măcar să-mi dea cineva 5.

Eu îi spusesem lui Giovanni că vreau 7-8 milioane, l-am sunat azi și i-am spus că aș vrea, dar n-am cum. Am zis să-mi dea 5.250.000 de euro ca la Coman. Adică 5 milioane plus taxele de solidaritate. Dacă cineva aduce banii ăștia, FCSB nu se poate opune”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Ajuns în iarna anului 2020 la FCSB, Darius Olaru mai are contract cu formația lui Gigi Becali până pe 30 iunie 2028. Actualmente, internaționalul român prezent cu naționala la EURO 2024 are o cotă de piață de 7 milioane de euro, conform Transfermarkt.com.