Sport

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre transferuri la FCSB: „Am ales! Suntem în negocieri”

Ce anunț de ultimă oră a făcut Gigi Becali (67 de ani) în direct despre transferurile FCSB. Fosta campioană a României a început deja negocierile cu o parte din jucătorii doriți.
Răzvan Rădulescu
06.06.2026 | 11:40
Gigi Becali anunt de ultima ora despre transferuri la FCSB Am ales Suntem in negocieri
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a dat ultimele detalii despre campania de mercato a celor de la FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
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FCSB a salvat sezonul 2025/2026 cu o calificare in extremis în preliminariile UEFA Conference League. Gigi Becali nu mai permite pași greșiți și caută ca în stagiunea viitoare echipa pe care o finanțează să domine întrecerea internă. În acest sens, FCSB caută să rezolve cel puțin 5-6 transferuri.

Gigi Becali anunță că FCSB a intrat la negocieri cu mai mulți fotbaliști

FANATIK a scris în exclusivitate despre loviturile pe care FCSB le pregătește pe piața transferurilor. Gigi Becali, în cadrul unei intervenții la TV în cursul zilei de sâmbătă, 6 iunie, a anunțat cum decurge procesul prin care roș-albaștrii aduc jucători. Fosta campioană a României se află deja în discuții pentru transferuri, în timp ce Gigi Becali anunță o revoluție în cadrul echipei.

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”Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal că nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie să întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar să te bată aceste echipe înseamnă că trebuie să schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

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Ce jucători vor veni la FCSB în această vară

Patronul ”roș-albaștrilor” a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA că este foarte aproape de a rezolva transferul unui fundaș dreapta și există negocieri pentru un mijlocaș și doi atacanți laterali.

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”Aduc un fundaș dreapta, deja e rezolvat aproape. Apoi, mijlocaș central. Suntem în negocieri. Atacant în stânga, în dreapta. Suntem în negocieri! Negocieri înseamnă mâine să fie semnat, poate să cadă. Ca și cu Boateng, am negociat, a picat, hai la revedere! La negocierile cu jucătorii nu poți să știi decât când e semnătura pe hârtie.

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(n.r. – Ați găsit vreun atacant care să vă placă?) O să vezi. Sunt bani, cer bani mulți. Meme vorbește. Cer mulți bani 1,5 – 2 milioane. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și 3 milioane. ‘Dar răspunzi tu? Răspunde și îl iau’. O să facem. O să vezi”, a spus el.

A picat primul transfer

Unul dintre jucătorii doriți la FCSB a fost atacantul de bandă Anderson Ceara de la Csikszereda. Mihai Stoica a precizat că mutarea brazilianului a picat după ce conducătorii grupării ciucane au cerut un preț considerat mult prea mare.

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”Da, au răspuns cei de la Csikszereda pentru Anderson Ceara și nu ne-am înțeles. Cei de la Csikszereda au avut pretenții prea mari. La transferul din Serbia (n.r. – al lui Stefan Pirgic) o să dureze.

Dacă se va ajunge la un numitor comun, va dura. Este un jucător foarte interesant. În funcție de ce vom aduce, poate că vor mai și pleca. Momentan nu mai sunt jucători cărora nu li s-a propus prelungirea”, a precizat MM Stoica.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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