Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Vlad Chiricheș. ”Am discutat, dar nu pun presiune”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . La scurt timp, omul de afaceri a confirmat acest lucru și a precizat că jucătorul va rămâne în cadrul clubului.

Gigi Becali nu l-a convins pe Vlad Chiricheș să-și încheie cariera

Într-o intervenție telefonică în cadrul , Gigi Becali a dezvăluit faptul că Vlad Chiricheș nu a acceptat propunerea de a agăța ghetele în cui, însă a precizat că veteranul va juca din ce în ce mai puțin la FCSB.

”Am vorbit cu Chiricheș și el a zis că vrea să continue. El vrea să continue, dar nu are unde să continue. Nu poți să continui. Nu vrea să închidă și mi-e jenă. Să ia banul. Ce să facem? El vrea să continue rezervă.

Nu pun presiune, pentru că am luat bani mulți pe el. Nu va mai juca pentru că nu are cum. Poate să joace în Europa că are experiență și acolo e posibil să fie mai concentrat”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Chiricheș este cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani are un salariu de 30.000 de euro lunar, însă acesta poate încasa peste 500.000 de euro pe sezon, cu tot cu bonusuri.

Charalambous are nevoie de Chiricheș în vestiar

Vlad Chiricheș mai are contract până la finalul sezonului, dar evoluțiile sale nu au fost cele așteptate. Gigi Becali , scor 0-2, și a anunțat că nu va mai juca la FCSB.

Jucătorul a fost , care a transmis că acesta are un rol vital în cadrul vestiarului prin experiența sa uriașă căpătată în cele mai tari campionate ale Europei și prin personalitatea sa.

După jocul modest de la Sibiu, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a spus, într-un dialog pe care l-a avut pentru FANATIK cu Gabi Safta, că .

La scurt timp după afirmațiile șefului de galerie al ”roș-albaștrilor”, FANATIK a aflat că Vlad Chiricheș și că este concentrat pe cariera de jucător.

Becalii, detalii despre situația lui Chiricheș