Gigi Becali, anunț despre contractul lui Elias Charalambous la FCSB. „Până la moarte”. Cât va câștiga din sezonul viitor

Elias Charalambous ajunge la finalul contractului cu FCSB în această vară. Antrenorul cipriot este cel mai longeviv tehnician din era Gigi Becali, fiind la conducerea echipei din finalul lunii martie 2023.

Gigi Becali, anunț despre contractul lui Elias Charalambous la FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, va rămâne „până la moarte” alături de FCSB. Patronul a dezvăluit că în acest sezon a luat aproximativ 500.000 de euro din salarii şi prime:

„Lui Charalambous trebuie să îi prelungeşti? Păi e toată viaţa lui… Ce să mai prelungeşti? Gata, la revedere! Până la moarte! A luat 300.000 de euro numai din prime anul acesta. Are 15.000 de euro lunar.

A luat vreo 500-600.000 de euro. El când a venit a venit pentru licenţă, pe 5000 de euro. Până la moarte rămâne cu mine. Dacă eu iau bani, nu le dau bani şi lor?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Elias Charalambous, anunţ pentru FANATIK : „Închei acum contractul, în două luni”

FANATIK, Elias Charalambous a dezvăluit că nu este momentul în timpul play-off-ului să se discute despre prelungirea contractului, iar pentru el nu e o problemă ca an de an să se prelungească:

Închei acum contractul, în două luni. Nu cred că este momentul să discutăm acum. Mai întâi să terminăm sezonul şi apoi vom discuta. Pentru mine este ok să semnez pe un an, în fiecare an.

Dacă am contract pe 3 sau 4 ani, dar clubul şi eu nu suntem fericiţi, ne dăm mâna şi am plecat. Nu e niciun motiv pentru care să semnăm pe 3-4 ani. An după an şi vom vedea”, a spus Elias Charalambous pentru FANATIK.

