Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost în cantonamentul echipei la o zi după dezastrul cu CFR Cluj din campionat. Omul de afaceri i-a băgat pe jucători în ședință și a decis viitorul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a luat atitudine! Patronul de la FCSB s-a dus peste jucători în cantonament

Așa cum a promis după meciul de pe Arena Națională, despre problemele uriașe cu care se confruntă. Campioana României riscă să rateze calificarea în play-off, în premieră de la introducerea sistemului.

și le-a spus ce își dorește să vadă. Acesta a dat de înțeles că jucătorii l-au aprobat. Rămâne de văzut care va fi efectul acestei ședințe de urgență. Roș-albaștrii sunt obligați să își revină până la finalul sezonului regular.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii! Anunțul lui Gigi Becali direct din cantonamentul echipei

Latifundiarul din Pipera a anunțat ce se va întâmpla cu funcția de antrenor. Elias Charalambous va rămâne la echipă alături de Mihai Pintilii, întrucât, în opinia lui Gigi Becali, ei nu poartă vina pentru acest sezon de coșmar, întrucât el a fost cel care a luat toate deciziile.

„Mai sunt șapte meciuri. Vreau să luăm campionatul. Să câștigăm șapte meciuri. Vă rog, câștigați șapte meciuri ca să luăm campionatul. Au spus «da». Mi-a părut bine că nimeni nu a vociferat. Au spus că am dreptate. Să spună dacă nu am. Nu e nicio pedeapsă la FCSB. Se anulează pedeapsa. Nu se mai dau amenzi. Se anulează toate. Eu nu am venit să pedepsesc, am venit să iert. Nu mai există însă, de acum, concesii. Au înțeles situația. Așteptăm să vedem cele șapte meciuri, să le câștigăm.

De aia joacă la FCSB. Nu am venit să renunț la jucători. Am venit să încurajez, nu să tai. Am câștigat milioane cu ei. Păi n-am ajuns niciodată așa. Becali în play-out? Ferească Dumnezeu! Cum așa ceva? Vedem în vară dacă facem schimbări. Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali. Eu, când fac ceva, îmi asum răspunderea. Eu îmi asum tot. Eu fac echipa, schimbările. Știi că eu așa fac. Nu sunt jigodie. Nu dau oameni fără vină afară. Cum să fie Charalambous și Pintilii vinovați? Nu merge așa. Trebuie să avem caracter”, a declarat Gigi Becali la plecarea din cantonamentul din Berceni.