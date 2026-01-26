Sport

Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni

Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB după eșecul cu CFR Cluj și a luat o decizie clară privind viitorul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Ce le-a transmis jucătorilor înainte de finalul sezonului regular.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 16:37
Gigi Becali anunt despre plecarea lui Elias Charalambous si Mihai Pintilii a doua zi dupa FCSB CFR Cluj 14 A spus totul in fata bazei de pregatire din Berceni
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii! Anunțul lui Gigi Becali direct din cantonamentul echipei
ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost în cantonamentul echipei la o zi după dezastrul cu CFR Cluj din campionat. Omul de afaceri i-a băgat pe jucători în ședință și a decis viitorul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a luat atitudine! Patronul de la FCSB s-a dus peste jucători în cantonament

Așa cum a promis după meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali s-a dus în cantonamentul echipei pentru a discuta personal cu jucătorii săi despre problemele uriașe cu care se confruntă. Campioana României riscă să rateze calificarea în play-off, în premieră de la introducerea sistemului.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a discutat cu fiecare jucător în parte și le-a spus ce își dorește să vadă. Acesta a dat de înțeles că jucătorii l-au aprobat. Rămâne de văzut care va fi efectul acestei ședințe de urgență. Roș-albaștrii sunt obligați să își revină până la finalul sezonului regular.

Ce se întâmplă cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii! Anunțul lui Gigi Becali direct din cantonamentul echipei

Latifundiarul din Pipera a anunțat ce se va întâmpla cu funcția de antrenor. Elias Charalambous va rămâne la echipă alături de Mihai Pintilii, întrucât, în opinia lui Gigi Becali, ei nu poartă vina pentru acest sezon de coșmar, întrucât el a fost cel care a luat toate deciziile.

ADVERTISEMENT
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Digi24.ro
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”

„Mai sunt șapte meciuri. Vreau să luăm campionatul. Să câștigăm șapte meciuri. Vă rog, câștigați șapte meciuri ca să luăm campionatul. Au spus «da». Mi-a părut bine că nimeni nu a vociferat. Au spus că am dreptate. Să spună dacă nu am. Nu e nicio pedeapsă la FCSB. Se anulează pedeapsa. Nu se mai dau amenzi. Se anulează toate. Eu nu am venit să pedepsesc, am venit să iert. Nu mai există însă, de acum, concesii. Au înțeles situația. Așteptăm să vedem cele șapte meciuri, să le câștigăm.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

De aia joacă la FCSB. Nu am venit să renunț la jucători. Am venit să încurajez, nu să tai. Am câștigat milioane cu ei. Păi n-am ajuns niciodată așa. Becali în play-out? Ferească Dumnezeu! Cum așa ceva? Vedem în vară dacă facem schimbări. Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali. Eu, când fac ceva, îmi asum răspunderea. Eu îmi asum tot. Eu fac echipa, schimbările. Știi că eu așa fac. Nu sunt jigodie. Nu dau oameni fără vină afară. Cum să fie Charalambous și Pintilii vinovați? Nu merge așa. Trebuie să avem caracter”, a declarat Gigi Becali la plecarea din cantonamentul din Berceni.

FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de...
Fanatik
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”
Mircea Lucescu a fost externat! Cum se simte selecționerul naționalei României
Fanatik
Mircea Lucescu a fost externat! Cum se simte selecționerul naționalei României
Gigi Becali, ședință de urgență după FCSB – CFR Cluj 1-4! S-a dus...
Fanatik
Gigi Becali, ședință de urgență după FCSB – CFR Cluj 1-4! S-a dus direct în cantonamentul de la Berceni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist...
iamsport.ro
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist de la Steaua: 'Nu mai avea nimic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!