Gigi Becali, despre ofertele pentru Octavian Popescu: „Nu îl dau pe 20 de milioane de euro”. Ce jucător din Liga 1 ar lua la schimb la FCSB dacă se face transferul

În ultimele zile, s-a vehiculat faptul că .

Gigi Becali, despre ofertele pentru Octavian Popescu

Gigi Becali susține că, în momentul de față, FCSB nu are nicio ofertă pentru Octavian Popescu. Totodată, omul de afaceri spune că este dispus să-l lase să plece pe tânărul jucător de la echipa sa doar pentru 50 de milioane de euro.

„N-avem nicio ofertă, dar vă spun că nu se poate vorbi de transferul lui Tavi Popescu la ora asta. Nu poate pleca acum pe suma pe care o doresc eu, deoarece nu o dă nimeni. Atunci nici nu o mai spun, că râdeți de mine.

Dacă eu vreau 50 de milioane, voi nu o să râdeți? Atât vreau, iar acum nu pot lua decât 10. Iar eu pe 10 nu îl dau. La ora asta, dacă îmi oferă cineva 20 de milioane pe Tavi, nu îl dau!

De ce? Păi e crud, are 19 ani. E cuminte, a participat la toate golurile cu Voluntari, dar la finalul meciului era supărat. L-a luat pe MM de gât și i-a zis: «Uite, sunt supărat, nu îmi place ce am jucat». A pierdut vreo două-trei mingi. E cuminte, îi place fotbalul, are calitate mare, atunci pentru ce să-l vând acum?”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali: „A fost interes pentru Miculescu!”

a mai mărturisit că, în cazul în care va primi 50 de milioane de euro pe Octavian Popescu, va plăti un milion de euro pentru transferul lui David Miculescu de la UTA Arad.

„A fost interes pentru Miculescu. Am oferit 500.000 de euro, ei voiau un milion. Nu dau atât. Aaa, dacă iau 50 de milioane pe Tavi, după aia dau, nu e problemă. Rămân cu 49 (n.r. – râde)”, a mai spus Gigi Becali.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 40 de puncte obținute.

În următoarea partidă din play-off, trupa lui Toni Petrea o va întâlni, în deplasare, pe campioana CFR Cluj. Meciul este programat duminică, la ora 20:30.

