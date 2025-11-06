Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a fost eliminat cu FC Basel: „Hai, noroc, ne vedem de treaba noastră”

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului a fost supărat de prestația pe care portarul său a avut-o, mai ales că a făcut un henț în afara careului care i-a adus eliminarea.

Gigi Becali a vorbit despre Ștefan Târnovanu, după ce portarul a fost eliminat în meciul dintre Basel și FCSB

Omul de afaceri l-a criticat pe Târnovanu, dar a anunțat că nu-l va scoate din primul 11 pentru meciurile din campionat, în mod surprinzător, pentru că alți fotbaliști de la FCSB au fost mult mai criticați de către acesta.

„La 1-1 se putea. Am luat un gol aiurea, noi am avut ocazii mai mari decât ei. (n.r. Despre golul 3) O vede târziu, putea să facă mai mult, nu împinge. De ce să nu cred (n.r. în calificare)? Îmi place echipa. Trebuie să alegem echipa ideală și aia o să vedem care o fi. Nu mai vreau să critic jucători, echipa și-a dat viața. Cu anumite plombe, trebuie să alegem echipa ideală și trebuie să ne calificăm.

Să apere Zima (n.r. în meciurile următoare din Europa League), că și așa ce mare lucru e, nu? Dacă îl băgam pe Zima în locul lui Târnovanu, nu mai era roșu. S-a întâmplat, hai, noroc, ne vedem de treaba noastră. Două echipe de bătut, Bologna și ăștia. De asta îmi pare rău”,a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Lukas Zima va apăra în următorul meci de Europa League

urmează meciul din SuperLiga, contra celor de la Hermannstadt, după care va fi duelul cu Petrolul Ploiești, după pauză cauzată de meciurile echipei naționale. , în campionat va continua să apere Ștefan Târnovanu, iar în Europa League urmează să intre în buturi Lukas Zima, pentru că goalkeeperul român urmează să fie suspendat.

„Dacă erau în 10, îi năuceam pe Basel. O să apere Târnovanu (n.r. în campionat). Ce facem, îl distrugem pe Târnovanu? A greșit băiatul, asta e”, a conchis Becali.

FCSB urmează să aibă un meci în deplasare, în Europa League, contra celor de la Steaua Roșie Belgrad.