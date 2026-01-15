Sport

Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro”

Gigi Becali a anunțat întăriri la FCSB! Patronul campioanei României a luat o decizie care îi va face extrem de fericiți pe suporterii roș-albaștrilor.
Iulian Stoica
15.01.2026 | 21:58
Gigi Becali anunt fantastic pentru suporterii FCSB Maine face vizita medicala Salariu de 20000 de euro
breaking news
Gigi Becali a anunțat numele jucătorului care vine la vizita medicală la FCSB. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ofri Arad, din Israel, este înlocuitorul lui Adrian Șut, care a plecat la Al-Ain, mutare dezvăluită de site-ul nostru. Gigi Becali a anunțat joi seară în direct la TV că Ofri Arad va face vineri vizita medicală.

Ofri Arad face vizita medicală vineri și semnează cu FCSB. Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporteri

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că va plăti suma de 400.000 de euro pentru transferul lui Ofri Arad. Patronul campioanei României a anunțat că Ofri Arad este așteptat vineri la vizita medicală.

ADVERTISEMENT

De asemenea, mijlocașul israelian va avea un salariu de 20.000 de euro la FCSB. „Au trimis ei, am trimis înapoi, am trimis niște corecturi și e gata. Mâine va face vizita medicală și gata, la revedere.

Cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul acesta israelian. Cred că ne-am întărit cel mai bine noi, cu fundaș central și mijlocaș central. Va avea 20.000 de euro pe lună. A costat cu tot vreo 900.000 de euro pe doi ani jumătate”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

 Știre în curs de actualizare…

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu mă interesează!" Chivu s-a legat de un jurnalist în direct la TV, după decizia fără precedent în Italia
Dublu transfer la Rapid! Rareș Pop, prezentat oficial la noua sa echipă, după...
Fanatik
Dublu transfer la Rapid! Rareș Pop, prezentat oficial la noua sa echipă, după ce Sălceanu a semnat cu giuleștenii. Update exclusiv
Dezvăluiri din vestiarul FCSB, înaintea meciului cu FC Argeș: „Simțim o presiune”
Fanatik
Dezvăluiri din vestiarul FCSB, înaintea meciului cu FC Argeș: „Simțim o presiune”
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Campioana en-titre, start lansat
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Campioana en-titre, start lansat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!