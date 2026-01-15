Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ofri Arad, din Israel, este înlocuitorul lui Adrian Șut, care a plecat la Al-Ain, mutare dezvăluită de site-ul nostru. Gigi Becali a anunțat joi seară în direct la TV că Ofri Arad va face vineri vizita medicală.
Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că va plăti suma de 400.000 de euro pentru transferul lui Ofri Arad. Patronul campioanei României a anunțat că Ofri Arad este așteptat vineri la vizita medicală.
De asemenea, mijlocașul israelian va avea un salariu de 20.000 de euro la FCSB. „Au trimis ei, am trimis înapoi, am trimis niște corecturi și e gata. Mâine va face vizita medicală și gata, la revedere.
Cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul acesta israelian. Cred că ne-am întărit cel mai bine noi, cu fundaș central și mijlocaș central. Va avea 20.000 de euro pe lună. A costat cu tot vreo 900.000 de euro pe doi ani jumătate”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.
Știre în curs de actualizare…