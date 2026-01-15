Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporterii FCSB: „Mâine face vizita medicală. Salariu de 20.000 de euro”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ofri Arad face vizita medicală vineri și semnează cu FCSB. Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporteri

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ofri Arad, din Israel, este înlocuitorul lui Adrian Șut, care a plecat la Al-Ain, mutare dezvăluită de site-ul nostru. Gigi Becali a anunțat joi seară în direct la TV că Ofri Arad va face vineri vizita medicală.

Ofri Arad face vizita medicală vineri și semnează cu FCSB. Gigi Becali, anunț fantastic pentru suporteri

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că va plăti . Patronul campioanei României a anunțat că Ofri Arad este așteptat vineri la vizita medicală.

ADVERTISEMENT

De asemenea, un salariu de 20.000 de euro la FCSB. „Au trimis ei, am trimis înapoi, am trimis niște corecturi și e gata. Mâine va face vizita medicală și gata, la revedere.

Cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul acesta israelian. Cred că ne-am întărit cel mai bine noi, cu fundaș central și mijlocaș central. Va avea 20.000 de euro pe lună. A costat cu tot vreo 900.000 de euro pe doi ani jumătate”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare…