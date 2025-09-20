Gigi Becali, anunț incredibil după FC Botoșani – FCSB 3-1: „El este căpitanul la echipa asta!”

, mijlocașul fiind lăsat pe bancă la meciul cu FC Botoșani. În mod normal, Olaru este primul căpitan al echipei, însă acesta nu a preluat banderola de la Florin Tănase la pauza meciului, în momentul în care a intrat pe teren, . Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la această situație.

Gigi Becali a spus cine este căpitanul FCSB-ului

Patronul FCSB-ului este de părere că Florin Tănase este adevăratul lider al vestiarului, acesta fiind motivul din cauza căruia „decarul” nu i-a predat banderola lui Darius Olaru la pauza meciului cu FC Botoșani. Gigi Becali a dezvăluit și faptul că Darius Olaru va fi integralist în partida pe care FCSB o va disputa pe terenul celor de la Go Ahead Eagles în Europa League.

„Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb”, a spus Gigi Becali, conform . Darius Olaru a mai fost integralist într-un singur meci disputat de FCSB în acest sezon, victoria din Supercupa României contra lui CFR Cluj.

Darius Olaru și Florin Tănase, rivali pe post la FCSB

Cei doi fotbaliști evoluează și pe același post la FCSB, iar din acest motiv Darius Olaru a fost lăsat pe bancă la meciul cu FC Botoșani. Marius Croitoru, tehnician care a activat în Superligă la formații precum FC Botoșani, FC U Craiova sau FC Argeș, e de părere că Darius Olaru și Florin Tănase ar putea să evolueze împreună.

„Pot juca, bineînțeles! Trebuie să aibă sarcini clare, unul poate să fie număr 8, box to box, iar acesta poate să fie Olaru. Cred că e una dintre pozițiile lui preferate. Tănase poate să joace ca și număr 10”, .