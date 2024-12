Gigi Becali, anunț pentru fanii FCSB după victoria cu Poli Iași 2-0: „O să începem negocierile!”

Patronul campioanei României nu a spus ce jucători vrea să aducă la FCSB, însă a spus că nu se grăbește în privința unor fotbaliști, pentru că nu este hotărât sută la sută.

Gigi Becali, anunț pentru fanii FCSB

pentru fanii FCSB-ului cu privire la campania de transferuri din iarnă, fără să dea un nume de fotbalist: „Să începem negocierile. Nu suntem hotărâți 100%!

O să începem negocierile. Mai avem timp, facem vacanța, să treacă sărbătorile și să vedem. Nu ne grăbim deloc acum. Se știa echipa, doar sunt confirmări în plus.

Nu că am câștigat, dar am câștigat fără emoții, fără teamă. Poli Iași nu e o echipă slabă. Am dominat-o, asta e important, că nu dăm șanse adversarului!”.

„Nimeni nu mai poate juca în fața lui!”

și a vorbit despre Mihai Toma, pe care îl consideră un mare fotbalist în ciuda vârstei fragede de 17 ani, anunțând că nimeni din echipă nu va mai putea juca în fața lui.

„I-am spus lui MM că nu mai poate juca nimeni în fața lui Toma. Păi vine Tavi Popescu, dar i-am spus că în fața lui nu mai joacă nimeni. Îmi place că nu pierde mingea. Joacă bine la 17 ani, are o viziune… n-am văzut niciodată așa ceva.

Eu spun ce văd. Când ajunge mingea la el, mă încântă. I-am spus lui MM să-i zică să aibă mai mult tupeu în a doua repriză. Nu contează, Toma e în fața lui Ștefănescu, Tănase, Tavi Popescu sau Miculescu”, a continuat Gigi Becali, conform .

„Îmi place foarte mult. N-am avut jucător așa. Mai pierde Tănase mingea, mai pierde Olaru, care e excepțional, mai pierde mingea Bîrligea, dar ăsta la 17 ani nu pierde mingea.

Deși am dominat clar, dacă nu era Olaru să facă acea execuție, putea să se facă un 0-0. E o execuție de jucător special. David Toma e număr 10, el nu este bandă, ăsta e Messi. Dacă pleacă Olaru, n-am probleme, că îl am pe Toma, care e mai bun ca Olaru. ”, a mai spus Gigi Becali.