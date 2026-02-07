Sport

Gigi Becali, anunț șoc! Ce a vorbit cu Mircea Lucescu: selecționerul e gata să se dea la o parte de la națională în favoarea lui Gică Hagi

Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit recent cu Mircea Lucescu! Selecționerul este decis să îl lase pe Gică Hagi în locul lui la națională!
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.02.2026 | 11:25
Gigi Becali anunt soc Ce a vorbit cu Mircea Lucescu selectionerul e gata sa se dea la o parte de la nationala in favoarea lui Gica Hagi
Mircea Lucescu la o conferință de presă. Foto: Sport Pictures
În contextul în care Mircea Lucescu se confruntă cu anumite probleme medicale în această perioadă și astfel se pune din ce în ce mai mult problema ca el să nu conducă naționala României la barajul cu Turcia din martie pentru Cupa Mondială, Gigi Becali a făcut o dezvăluire de maxim interes.

Gigi Becali a anunțat că Mircea Lucescu este gata să-l lase pe Gică Hagi în locul lui la echipa națională

Patronul de la FCSB a transmis că a vorbit recent cu „Il Luce”, iar acesta i-a spus că ar fi dispus să facă un pas în spate, în sensul ca Gică Hagi, sau un alt nume important, să vină în locul lui la echipa națională, pentru a se asigura astfel că „moștenirea” lui va fi pe mâini bune.

Pe de altă parte, Mircea Lucescu ar mai fi punctat cu acea ocazie și că nu crede că „Regele” ar accepta acum această provocare. Astfel, omul de afaceri din Pipera a asigurat că va încerca să vorbească și el cu Hagi pentru a-l convinge.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo două săptămâni. I-am zis ‘Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate și prea om bun, ai 80 de ani, pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața’.

Și mi-a zis ‘Băi, Gigi, dacă cineva vrea să vină să o ia…’. Ca să fie pe mâini bune. I-am zis ‘Uite, Gică’. Că nu vrea. ‘O să vorbesc și eu cu el’. A zis că pentru Gică se dă la o parte”, a spus Gigi Becali la Digi Sport. 

Mircea Lucescu va avea în scurt timp discuția decisivă cu Răzvan Burleanu

După cum FANATIK a informat pe data de 3 februarie, în cursul săptămânii viitoare selecționerul va discuta față în față cu președintele FRF pe seama acestei chestiuni. Astfel, în funcție de cum se va simți la acel moment, Mircea Lucescu va anunța dacă va continua la echipa națională sau, din contră, dacă va face un pas în spate.

„Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, practic, ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem, și care ne dorim să fie Mircea Lucescu, să fie la cel mai înalt nivel.

În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță vom merge în orice direcție abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu, pe de o parte validată de medicii la nivel național și apoi confirmată de medicii de la nivel internațional”, a declarat Răzvan Burleanu despre acest subiect. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
