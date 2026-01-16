Gigi Becali, anunț șoc după FC Argeș – FCSB 1-0: „Dacă nu intru în play-off, scapă lumea de mine”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali a spus că nu va mai vorbi public despre fotbal dacă FCSB va rata play-off-ul în acest sezon de SuperLiga

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a declarat, așa cum era de așteptat de altfel, foarte dezamăgit la finalul meciului FC Argeș – FCSB 1-0. Printre altele, patronul campioanei României i-a reproșat lui Florin Tănase că a încercat prea mult să-l joace pe Toma în acest joc, în condițiile în care tânărul nu ar avea fizicul necesar pentru a se lupta cu fundașii adverși, mai ales pe un teren atât de dificil cum a fost cel de la Mioveni.

Gigi Becali a spus că nu va mai vorbi public despre fotbal dacă FCSB va rata play-off-ul în acest sezon de SuperLiga

De asemenea, omul de afaceri a apreciat că Vlad Chiricheș a dovedit încă o dată că nu se mai află chiar în cea mai bună perioadă a carierei lui, chiar dacă a admis că el nu a jucat tocmai rău în viziunea sa în acest meci. Nu în ultimul rând, Becali a promis în mod public faptul că, în cazul în care FCSB va rata accederea în play-off în acest sezon, atunci el va renunța, cel puțin pentru o perioadă, la intervențiile telefonice din cadrul emisiunilor de sport.

ADVERTISEMENT

„Toma este fotbalist să îi dai pasă cu om pe el? Bă, Tănase, nu ai unde să pasezi decât la Toma? Ce a venit de pe bancă, Thiam, Miculescu, nimic. Poate îmi reproșez că poate trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este, mai ales pe asemenea teren. Asta e situația, acum nu mai trebuie să vorbesc până ajungem în play-off.

Dacă nu ajungem, vă promit că nu mai vorbesc, o să scăpați de mine, scapă lumea de mine. E cazul să mă retrag de la televizor, că nu îmi dă echipa, nu mă avantajează”, a spus Gigi Becali în direct la după

ADVERTISEMENT

După această înfrângere de la Mioveni, chiar și în perspectiva luptei pentru accederea în play-off într-o anumită măsură.