Gigi Becali, anunț șoc după FCSB – Universitatea Craiova: „Ofertă de 2 milioane de euro pentru Charalambous, e o echipă mare!”

. Patronul campioanei României a dezvăluit că Elias Charalambous a primit o super ofertă din campionatul Greciei.

Gigi Becali anunță că Elias Charalambous ar putea să plece de la FCSB:

Gigi Becali a aruncat bomba : „Charalambous are o ofertă de 2 milioane de la o echipă mare din Grecia. El a spus că echipa aia îl poate da afară în doar două săptămâni. Și că oricum el pleacă doar când zice Becali”.

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Elias Charalambous au apărut costumați în super-eroi, lucru pe care nici măcar patronul echipei nu îl știa: „Nu știam de costume. Nici nu am văzut! Eu altă costumație decât călugăr sau preot nu mi-aș fi făcut. Asta mi-ar place cel mai mult. Mie îmi place cerul”.

Becali a explicat ce a avut în plus FCSB față de CFR Cluj și Universitatea Craiova: „A fost o echipă omogenă. În fiecare an au fost 2-3 jucători care n-au făcut față. Acum toți jucătorii pe care i-am folosit toți jucau. Au fost momente în care nu știam pe cine să aleg.

ADVERTISEMENT

Niciodată nu mă gândesc că un jucător lipsește. Eu îl vând și iau altul în loc. Nu mă gândesc niciodată că lipsește un jucător. Echipa asta e mare, are 7 victorii și 2 egaluri în play-off”, a mai spus patronul FCSB la Digi Sport.

Gigi Becali: „Am vrut să demonstrăm că facem dreptatea și suntem echipa mare”

Gigi Becali a explicat de a trimis cea mai bună echipă la derby-ul cu Universitatea Craiova: „Azi am vrut să demonstrăm că facem dreptatea și suntem echipa mare. Poate băgam și noi tinerii. Îmi pare rău și de Mirel că e finul meu, dar noi trebuia să batem”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB-ului a mai oferit un argument pentru care FCSB a reușit să câștige titlul la pas: „Luați apărarea noastră și vedeți dacă vreo altă echipă are asemenea apărare. Banii contează. Unde e valoare materială e și performanță. Noi avem Dawa și Ngezana care valorează milioane. Cine are fundașii noștri centrali?

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Șut-Chiricheș, Lixandru, o să vedeți că o să fie mai bun decât Chiricheș. Olaru, e vorba de jucători care valorează milioane și ceilalți nu au. E Mitriță și Baiaram care ar costa 1-2 milioane fiecare. E posibil Baiaram să coste 2-3 milioane, dar Mitriță are 30 de ani.

Noi am dat pe Bîrligea 2,4 milioane. Tănase e jucător care a costat 3 milioane. Avem un Cisotti care pune capac la tot! El nu pierde nicio minge. Ba cu vârful bocancului, nu am văzut așa ceva. Primul meci mă enervase”.

Gigi Becali se felicită în mod special pentru un transfer la FCSB: „E extraordinar. Mare achiziție!”

Gigi Becali l-a lăudat în mod special pe Cercel: „Îi poate lua locul lui Crețu. E foarte, foarte, foarte sigur de el. L-am băgat să văd ce face el cu Mitriță. S-a descurcat extraordinar. Nu l-a driblat, nu a pierdut mingea, a pasat bine și eu cred că am făcut o mare achiziție.

În Ștefănescu mai am încredere încă un an. O să avem multe meciuri. Jucătorii ăștia dacă n-au meciuri în cupele europene e greu. Dacă nu câștigi dueluri unu la unu înseamnă că n-ai valoare. Asta am învățat și eu”.

Becali pregătește deja noile achiziții: „Eu cred că nu putem lua de la Craiova pentru că nu ar vrea să îl dea pe Mitriță. Pe Baiaram nu l-ar da niciodată. De la Dinamo o să vedem mâine. Nu pot să vă spun de toți jucătorii la care ne uităm”.

De ce crede că FCSB se poate califica în grupa de Champions League

Gigi Becali nu prea e de acord să mai aducă fotbaliști din străinătate la FCSB, însă crede că se poate califica în Liga Campionilor: „Eu nu aș vrea să aduc jucători din afară pe care nu îi știi. Dai 700.000 și nu funcționează. Am văzut și în seara asta. Dacă e liber, mă gândesc eu, ăla care îl are e așa idiot să îl lase liber și eu sunt mai deștept și îl iau? Eu vreau să iau jucători care sunt la nivel ridicat. Am o presimțire că intrăm în Champions League. Trebuie să te bați și să ai și puțin noroc”.

Revenind la meciul cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a mai adăugat: „Noi trebuie să luăm prima repriza ca reper. Așa văd eu fotbalul. A doua repriză, echipa care are motivație, adică Universitatea Craiova, poate să ia locul 4 acuma.

Eu zic că Dinamo e mai bună decât Craiova la ora asta. Ei trebuiau să își dea viața pe teren și noi am jucat relaxat. N-au avut o fază de a marca. Gele putea să o bage în poartă dintr-un metru. Ei n-au avut nimic”.