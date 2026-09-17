Sport

Gigi Becali anunță dominația FCSB: „O să fim imbatabili!”

Gigi Becali este convins că FCSB va defila de acum înainte în România! Pe ce se bazează patronul echipei roș-albastre: „Mașinăria a început să funcționeze”
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.09.2026 | 20:33
Gigi Becali anunta dominatia FCSB O sa fim imbatabili
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Gigi Becali anunță dominația FCSB: „O să fim imbatabili!”. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (68 de ani) este extrem de optimist în această perioadă că FCSB va reuși în scurt timp să redevină o forță dominantă în SuperLiga. În viziunea patronului, există deja semne destul de evidente conform cărora echipa roș-albastră a început deja sub comanda antrenorului Marius Baciu să arate anumite lucruri bune în timpul meciurilor.

De ce crede Gigi Becali că FCSB va redeveni în scurt timp o forță în SuperLiga

Astfel, în opinia omului de afaceri, angrenajul formației sale începe încet-încet să se miște în direcția dorită, după câteva săptămâni destul de delicate din perspectivă sportivă, iar pasul final în acest sens ar urma să fie constituit de înregimentarea totală a lui Denis Drăguș în cadrul echipei, prin „conectarea” lui cu noii săi coechipieri.

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„Ce este cert și ce este clar pentru mine, la ora asta, stau liniștit. Mașinăria a început să funcționeze. Trebuie mici retușuri, dacă mai vine și Denis Drăguș, cred că o să fim imbatabili. Asta nu știu, nu știu nimic sigur la ora asta”, a spus Gigi Becali la Voyo Sport Live. 

Denis Drăguș FCSB
Denis Drăguș la prima apariție pentru FCSB. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Cum a decis Denis Drăguș să semneze cu FCSB

Cu ocazia unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, internaționalul român a vorbit pe larg, printre multe altele, și despre această chestiune: „Nu a fost atât de grea decizia. Când au auzit fetele mele că ar fi o variantă să vin în România și mi-au zis că asta ar fi cea mai bună veste din viața lor, atunci mi-a fost mult mai ușor să iau decizia. Sincer, am trecut prin multe experiențe pe afară, în străinătate, și mi-am dorit, să zic așa, să accept și provocarea asta și să încep să descopăr cum e să joci pentru cea mai importantă echipă din România.

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Chiar mi-am dorit. Nu a fost ușor, pentru că era ceva diferit să joc acasă. Eu eram obișnuit să fiu mereu plecat, dar am luat decizia cu sufletul împăcat, cu inima deschisă și cu mare dorință de a începe această provocare. Da, când eram mic urmăream alături de el (n.r. bunicul lui) meciurile Stelei. Acum vreo 20 de ani nu mă gândeam și nu realizam că voi putea fi în momentul ăsta, dar a fost un moment frumos când m-am gândit și mi-am imaginat că astăzi m-ar vedea îmbrăcând tricoul Stelei (n.r. FCSB).

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Am venit aici pentru că este total altceva. Nu știu dacă mai e în altă parte experiența pe care o poți trăi aici la nivel de presiune, de suporteri, de anvergură europeană și tot ce înseamnă acest club. Cred că e locul cel mai potrivit dacă vrei o provocare. Faptul că eram și acasă, că este cea mai importantă echipă din România, m-au ajutat să iau această decizie în detrimentul altor formații”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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