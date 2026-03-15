Gigi Becali, anunț surpriză despre lupta la titlu în SuperLiga: „Mirel Rădoi nu o vrea pe Craiova campioană”

Gigi Becali a făcut un anunț surpriză în ceea ce privește lupta la titlu din SuperLiga. În acest sezon, FCSB nu se va bate la campionat, deoarece va juca în play-out pentru prima dată în istorie. O va face însă Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi să câștige U Craiova titlul în SuperLiga

Numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca FCSB-ului a fost „bomba” primăverii în fotbalul românesc. Fostul căpitan al Stelei a revenit după 11 ani la campioana României. Pentru el, campioana en-titre e a doua echipă din acest sezon, după ce a pregătit-o și pe Universitatea Craiova.

„Mirel nu vrea Craiova campioană. Nu știu, că nu am vorbit cu el. Dar eu așa cred. Adică eu zic cum aș fi vrut eu. Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică.

Eu crezi că aș vrea să fiu rău? Când era el acolo eram împotriva acolo. Ajunsesem să fiu împotriva finului meu, deși nu aveam niciun interes. Era și împotriva mea, că făceau și ei niște puncte. Din răutate!”, a declarat Gigi Becali, la

Universitatea Craiova a pierdut primul loc în play-off

. La meciul de debut, roș-albaștrii au remizat alb împotriva ultimei clasate, nou-promovata Metaloglobus. Nici Universitatea Craiova nu o duce prea bine după prima etapă de play-off. Fosta echipă a lui Rădoi a pierdut primul loc, după înfrângerea cu FC Argeș (0-1). Rapid e noul lider din SuperLiga, după 3-2 cu Dinamo.