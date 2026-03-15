Sport

Gigi Becali, anunț surpriză despre lupta la titlu în SuperLiga: „Mirel Rădoi nu o vrea pe Craiova campioană”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre lupta la titlu, chiar dacă FCSB este în play-out. Patronul campioanei României a vorbit despre favorita lui Mirel Rădoi. Nu este Universitatea Craiova!
Cristian Măciucă
15.03.2026 | 23:26
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a făcut un anunț surpriză în ceea ce privește lupta la titlu din SuperLiga. În acest sezon, FCSB nu se va bate la campionat, deoarece va juca în play-out pentru prima dată în istorie. O va face însă Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi să câștige U Craiova titlul în SuperLiga

Numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca FCSB-ului a fost „bomba” primăverii în fotbalul românesc. Fostul căpitan al Stelei a revenit după 11 ani la campioana României. Pentru el, campioana en-titre e a doua echipă din acest sezon, după ce a pregătit-o și pe Universitatea Craiova. Rădoi a plecat din Bănie în noiembrie 2025, după o înfrângere cu UTA Arad, scor 1-2, pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

„Mirel nu vrea Craiova campioană. Nu știu, că nu am vorbit cu el. Dar eu așa cred. Adică eu zic cum aș fi vrut eu. Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică.

Eu crezi că aș vrea să fiu rău? Când era el acolo eram împotriva acolo. Ajunsesem să fiu împotriva finului meu, deși nu aveam niciun interes. Era și împotriva mea, că făceau și ei niște puncte. Din răutate!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Universitatea Craiova a pierdut primul loc în play-off

Mirel Rădoi a început cu stângul cel de-al doilea mandat ca antrenor la FCSB. La meciul de debut, roș-albaștrii au remizat alb împotriva ultimei clasate, nou-promovata Metaloglobus. Nici Universitatea Craiova nu o duce prea bine după prima etapă de play-off. Fosta echipă a lui Rădoi a pierdut primul loc, după înfrângerea cu FC Argeș (0-1). Rapid e noul lider din SuperLiga, după 3-2 cu Dinamo.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!