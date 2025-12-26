Gigi Becali, anunț surpriză despre o posibilă alianță cu Călin Georgescu: „Mă duc direct la el la poartă, în Argeș”. Ce crede despre Nicușor Dan

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut un anunț surpriză pe scena politică. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că este pregătit să formeze o alianță cu Călin Georgescu, dar doar în anumite condiții, precizând că ar fi în stare chiar să meargă la poarta locuinței fostului candidat la prezidențiale pentru a-i face propunerea.

În ce condiții ar face Gigi Becali alianță cu Georgescu

Afaceristul se arată dezamăgit de actuala zonă naționalistă și consideră că Georgescu ar putea fi un partener potrivit pentru o mișcare politică bazată pe patriotism, distanțându-se clar de liderul aur, George Simion. De asemenea, omul de afaceri a menționat că nu îl interesează funcțiile, ci salvarea țării. Cât despre alianță, Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să se alieze cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, dar doar în anumite condiții. De exemplu, un declanșator al acestei posibile alianțe ar fi scăderea în sondaje a AUR.

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe el scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul… nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu”, a declarat Gigi Becali, în cadrul unei emisiuni la

și propunerea pe care i-ar face-o lui Georgescu, care presupune o alianță bazată pe patriotism și pe ideea formării unui partid nou, cu o abordare diferită față de cea existentă în prezent. În același timp, Becali a subliniat clar că nu îl interesează absolut deloc funcțiile.

Ce părere are Gigi Becali despre Nicușor Dan: „E smerit”

„Nu mai vorbi despre credință, ești patriot, hai să facem patriotism și hai să facem un partid! Nu mă interesează nicio funcție, eu sunt leu între câini și vulpe, luați voi funcțiile, vreau să facem ceva cu asta. Dacă văd că încă mai are popularitate o să iau legătura cu el”, mai transmite Gigi Becali.

În același interviu, pe care îl apreciază fiindcă „este smerit”, însă a ținut să menționeze că actualul lider al statului nu știe cu ce se mănâncă funcția pe care o deține.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit”, a mai declarat Becali.