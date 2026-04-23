Gigi Becali, anunț-surpriză despre viitorul antrenor de la FCSB: „El o să facă tot!”

Gigi Becali (67 de ani) a uimit toți fanii lui FCSB atunci când a hotărât să-l aducă la echipă pe Mirel Rădoi și să lase deciziile de la echipă în mâinile sale. Acum, chiar dacă el a plecat în Turcia pentru a fi antrenorul lui Gaziantep, patronul roș-albaștrilor își va păstra decizia de a nu se mai implica activ la echipă, indiferent de cine va fi noul antrenor.

Gigi Becali lasă echipa pe seama noului antrenor! Anunțul făcut de patronul FCSB

FCSB se află în căutarea unui nou antrenor, însă până atunci Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentele echipei. Conform regulamentului, cei doi pot sta pe bancă fără licență PRO pentru o perioadă de 30 de zile, până când campioana ultimelor două sezoane își va găsi un antrenor principal.

Gigi Becali nu vrea să se grăbească, însă primele indicii duc către numirea unui antrenor străin. Totuși, oricine va veni, Gigi Becali a dezvăluit că nu îi va mai face echipa sau schimbările, însă, omul de afaceri va pune o condiție: „Oricine ar veni de acum încolo el face tot! Cobor în iarbă, mai miros puțin iarba, dar… Am stat liniștit și sunt liniștit, dar dacă văd că un jucător nu mai poate să joace îi zic lui MM: «Dacă face figuri, scoate-l de pe listă! Să nu mai poată să-l bage». Sunt mulți antrenor care corespund cerințelor mele”, a spus Gigi Becali, conform

Ce variante are FCSB pentru postul de antrenor principal

Cel mai probabil, Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor și-a argumentat preferința prin performanțele pe care le-a avut de-a lungul timpului alături de antrenorii străini (Walter Zenga, Oleg Protasov, Elias Charalambous).

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica are deja o listă cu 20 de antrenori, însă se gândește serios la doar 2-3 dintre ei. Totuși, el i-a transmis să nu se grăbească și să ia o decizie înțeleaptă. Patronul lui FCSB a dezvăluit că va renunța chiar și la preferințele legate de religia antrenorului: „Nu mai fac ca pe vremuri, hai, repede. Răbdare. Nu știu cine e, MM face. MM a zis că are 20 de antrenori pe listă. 20! Și români, și străini. Sunt vreo doi-trei la care ne gândim. I-am zis lui Mihai să aibă puțină răbdare. MM așa vrea (n.r. antrenor străin). Să recunosc, sunt nebuniile mele. Eu vreau un ortodox. Dacă se poate, bine. Dacă nu, și altceva. Poate să fie și străin, și de orice religie”, a mai declarat Gigi Becali.