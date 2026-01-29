Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Fenerbahce: ”Am luat 900.000 de euro! Acum mă gândesc la campionat”

ADVERTISEMENT

Convins de faptul că FCSB ar fi învins-o pe Fenerbahce dacă îl avea în teren pe Florin Tănase, Gigi Becali a recunoscut că l-a interesat să mai câștige niște de bani de la UEFA în urma acestei partide.

Gigi Becali știe de ce FCSB nu a reușit să o învingă pe Fenerbahce

Imediat după , din ultima etapă a grupei de Europa League, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de faptul că a făcut din nou bani cu participarea în competiția europeană.

”În situația în care am avut 4-5 ocazii clare, mai ales aia a lui Olaru, din 3 metri. Asta e situația. Mă interesează campionatul acum, stai să vedem. Pe mine m-au interesat coeficientul și banii la meciul ăsta. Faptul că am urcat de pe 29 pe 27, contează. Am luat 150.000 de euro în plus. Acum, cum suntem noi, mai luăm 900.000 de euro, de pe locul 27.

Dacă noi îl aveam pe Tănase în teren, era altfel situația. Când ajung acolo Thiam, Olaru, David Miculescu, au dat la întâmplare. Trebuie să dai cum a dat Cisotti. E lipsa de încredere, mentalul”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

Câți bani a luat în total Gigi Becali din Europa League

Cu cei 150.000 de euro obținuți după egalul cu Fenerbahce și cei 150.000 rezultați din clasarea pe locul 27 în grupa de Europa League, Gigi Becali .

Pentru calificarea în grupă, campioana României a primit de la UEFA 4,3 milioane de euro, iar restul de 900.000 au venit ca urmare a victoriilor obținute cu Go Ahead Eagles și Feyenoord Rotterdam.

Cum a trăit Bîrligea din tribună jocul cu Fenerbahce

După trei înfrângeri consecutive în startul anului 2026, FCSB a făcut cel mai bun meci împotriva lui Fenerbahce. Campioana României și-a creat o mulțime de ocazii, dar nu a reușit să fructifice decât una singură.

Suspendat pentru partida de pe Arena Națională, Daniel jocul alături de iubita sa. Atacantul a fost surprins în picioare la șansele de gol ale ”roș-albaștrilor” din finalul întâlnirii.