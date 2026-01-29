Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Fenerbahce: ”Am luat 900.000 de euro! Acum mă gândesc la campionat”

FCSB a terminat la egalitate cu Fenerbahce, scor 1-1, și a încheiat pe locul 27 în grupa de Europa League. Adevăratul motiv pentru care e mulțumit Gigi Becali.
Traian Terzian
30.01.2026 | 00:41
Gigi Becali anunt triumfator dupa FCSB Fenerbahce Am luat 900000 de euro Acum ma gandesc la campionat
ULTIMA ORĂ
De ce e mulțumit Gigi Becali după FCSB - Fenerbahce 1-1. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Convins de faptul că FCSB ar fi învins-o pe Fenerbahce dacă îl avea în teren pe Florin Tănase, Gigi Becali a recunoscut că l-a interesat să mai câștige niște de bani de la UEFA în urma acestei partide.

Gigi Becali știe de ce FCSB nu a reușit să o învingă pe Fenerbahce

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, din ultima etapă a grupei de Europa League, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de faptul că a făcut din nou bani cu participarea în competiția europeană.

ADVERTISEMENT

”În situația în care am avut 4-5 ocazii clare, mai ales aia a lui Olaru, din 3 metri. Asta e situația. Mă interesează campionatul acum, stai să vedem. Pe mine m-au interesat coeficientul și banii la meciul ăsta. Faptul că am urcat de pe 29 pe 27, contează. Am luat 150.000 de euro în plus. Acum, cum suntem noi, mai luăm 900.000 de euro, de pe locul 27.

Dacă noi îl aveam pe Tănase în teren, era altfel situația. Când ajung acolo Thiam, Olaru, David Miculescu, au dat la întâmplare. Trebuie să dai cum a dat Cisotti. E lipsa de încredere, mentalul”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Câți bani a luat în total Gigi Becali din Europa League

Cu cei 150.000 de euro obținuți după egalul cu Fenerbahce și cei 150.000 rezultați din clasarea pe locul 27 în grupa de Europa League, Gigi Becali încheie sezonul european cu un total de 5,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Pentru calificarea în grupă, campioana României a primit de la UEFA 4,3 milioane de euro, iar restul de 900.000 au venit ca urmare a victoriilor obținute cu Go Ahead Eagles și Feyenoord Rotterdam.

Cum a trăit Bîrligea din tribună jocul cu Fenerbahce

După trei înfrângeri consecutive în startul anului 2026, FCSB a făcut cel mai bun meci împotriva lui Fenerbahce. Campioana României și-a creat o mulțime de ocazii, dar nu a reușit să fructifice decât una singură.

ADVERTISEMENT

Suspendat pentru partida de pe Arena Națională, Daniel Bîrligea a trăit la intensitate maximă jocul alături de iubita sa. Atacantul a fost surprins în picioare la șansele de gol ale ”roș-albaștrilor” din finalul întâlnirii.

Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Ce s-a...
Fanatik
Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Ce s-a întâmplat cu antrenorul campioanei
Gigi Becali, tun financiar la FCSB în ciuda eliminării! Câți bani câștigă campioana...
Fanatik
Gigi Becali, tun financiar la FCSB în ciuda eliminării! Câți bani câștigă campioana României după parcursul din Europa League. Update
Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți...
Fanatik
Toate detaliile despre play-off-ul Europa League. Când și unde este tragerea la sorți și care sunt echipele implicate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!