Gigi Becali, anunț triumfător după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Revenire de senzație în lotul roș-albaștrilor: „O să fie altceva”

Gigi Becali (67 de ani) Patronul campioanei en-titre e convinscă echipa sa va reveni cât de curând în partea de sus a clasamentului și i-a

Gigi Becali știe unde a greșit Mirel Rădoi în FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „I-am făcut Țăndări”

FCSB a bătut-o pe U Craiova în derby-ul etapei a 12-a și s-a apropiat la 5 puncte de play-off. În plus, campioana en-titre a dat-o jos de pe primul loc pe echipa lui Mirel Rădoi, care e acum la o lungime în spatele Rapidului.

„Mirel are o problemă, pe care trebuie să o rezolve. Dar e greu de rezolvat. Asta se rezolvă cu experiența de competiție. Bă, dacă tu ești Craiova, aseară, și tu ești Mirel Rădoi și le spui așa la jucători ‘Bă, noi avem 14 puncte, jucați și pierdeți meciul’. Să intre dezinvolt. Echipa trebuie să aibă dezinvoltură. Dacă și când ai 14 puncte nu joci cu dezinvoltură și te paradesc și te fac praf? Că praf i-am făcut. Bîrligea singur cu portar, Șut, două 11 metri. I-am făcut țăndări! Cum să te fac țăndări? Ai 14 puncte. Tu joci la distracție! ‘Jucați mă la distracție și pierdeți meciul, că nu mă supăr’.

Ei nu au mentalitatea aia încă. Ai văzut FCSB? Când a fost treabă ne-am mobilizat. ‘Bă, avem nevoie de bani!’ Am bătut în Europa în deplasare. Ai văzut cu Craiova? B’ă, trebuie să batem, altfel rămânem în play-out’. Bang, bang. I-am spulberat. Ia să vezi cu Bologna! Bang, bang, îi batem. Bang, bang! Remontada, bang, bang! Remontada, bang, bang!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Baiaram a început pe bancă meciul de pe Arena Națională

Gigi Becali a comentat și alegerea lui Mirel Rădoi, aceea de a nu îl titulariza pe Ștefan Baiaram în derby-ul cu FCSB. Vedeta oltenilor are 3 goluri și 1 assist în acest sezon de SuperLiga.

„(n.r. – Ce ați zis când l-ați văzut rezervă pe Baiaram?) M-am gândit ‘Bă, ăsta, Mirel, e hoț’. Spun ce m-am gândit. Știu că Mirel e hoț în sensul bun al cuvântului. Îl bagă în minutul 60, când suntem obosiți, să ne spulbere. Cred că Baiaram e puțin epuizat. Nu are putere. Nu e că n-are chef. Că e cuminte, nu e supărăcios ca Louis Munteanu. Baiaram e cuminte. Nu cred că e supărat.

(n.r. – Vă era frică de Baiaram?) Auzi, păi numai de el mi-era frică, de cine să îmi fie frică? Când joci cu echipe d-aste de cine să îmi fie frică? Când joc cu CFR de cine mi-e frică? De Louis Munteanu! Când joc cu Rapid de cine mi-e frică? De Dobre! Scoate-l pe Dobre și ajunge Rapid pe locurile 5-6. La Craiova de cine să îmi fie frică? De Baiaram! Mai au pe altul? Singurul de care mi-e frică e Baiaram, care destabilizează.

Știe Mirel ceva de îl bagă. Mirel nu e dușmănos să țină dușmănie. Nu e ranchiunos. Îl cunosc. Nu face el așa ceva. Știe el ceva, tehnic, fizic. Mirel e prieten cu Rotaru și Rotaru chiar dacă nu își permite, nu poate să îi zică lui Mirel nimic. Dacă are Rolls Royce, când iei un antrenor cu Rolls Royce, e greu să îi zici. Păi dacă vine Șumi antrenor la mine și vine cu Rolls Royce, păi mie îmi e frică să îi mai zic”, a adăugat Becali.

Ce mașină conduce Elias Charalambous

„(n.r. – Charalambous ce mașină are?) Are Kia! Eu nu le dau voie. Ești antrenor? N-ai voie mașină scumpă. Eu așa le-am zis. ‘Nu aveți voie mașini scumpe. Dacă aveți mașini scumpe vă încredeți în fața mea. Ce faceți voi? Voi în fața mea trebuie să fiți mici’”, a răspuns Gigi Becali.

„Când m-am dus la Gigi aveam un S mai vechi. La care el ‘Ce faci, mă, nu ți-ai schimbat mașina? Tot cu asta ești?’”, a intervenit Marius Șumudică. „Păi i-am zis ‘Bă, Șumi, ești și tu Șumudică, ia-ți o mașină’. Dacă avea Rolls, îi închideam ușa. Nici nu îi dădeam voie să intre în curte”, s-a amuzat patronul FCSB-ului.

Când revine Joyskim Dawa

Latifundiarul din Pipera a comentat și situația jucătorilor accidentați de la FCSB și a dat Stoperul n-a mai jucat din luna martie, când s-a accidentat în meciul Eswatini – Camerun.

„Aseara am câștigat, dar nici noi n-am fost dezinvolți. Am avut atitudine, am alergat foarte tare și ne-am dorit mult. Dar echipa a avut un trac. Multe pase greșite. În prima repriză. În a doua repriză, îmi era teamă de o înfrângere. Era la revedere campionatul dacă pierdeam. După 1-0, echipa s-a eliberat.

Șut a venit după atâta timp. Noi nu-l avem pe Dawa. Stai că revine și Lixandru. Stai să vezi, că o să vină altceva. (n.r. – Dawa când revine?) Acum în iarnă. Nu vreau să mint. Mi-au spus dar nu mai țin binte minte. Octombrie-noiembrie. Echipa noastră s-a văzut. Nu aveau curaj, le era frică”, a conchis Gigi Becali.