Gigi Becali, anunț uluitor despre „Gheorghiță la FCSB”: „Mi-a cerut 20 de milioane dacă-l dau afară! Bă, ești nebun?”. Cade transferul? Exclusiv

pentru care era dispus să plătească 400.000 de euro, însă mutarea e în pericol să cadă din cauza impresarului pe care-l are jucătorul.

Gigi Becali anunță că transferul lui Andrei Gheorghiță la FCSB e în pericol: „Impresarul mi-a cerut 20 de milioane de euro!”

FCSB e în căutarea unui atacant care să-i facă o concurență serioasă lui Daniel Bîrligea și poate rezolva problema prin și a lui Andrei Gheorghiță de la Poli Iași. Însă cu ultimul sunt probleme din cauza impresarului Cătălin Sărmășan, care a pus niște condiții inacceptabile pentru Gigi Becali.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a dezvăluit că Sărmășan cere o clauză de 20 de milioane de euro dacă Gheorghiță va fi dat afară și, în plus, vrea pentru jucătorul său un bonus de 500 de euro pentru fiecare gol marcat. Becali a luat foc la auzul acestor doleanțe și cere intervenția FRF sau a LPF, pentru ca impresarii să nu mai fie stăpânii jucătorilor pe care-i manageriază.

„M-a sunat acum Argăseală să-mi spună că impresarul lui Gheorghiță a spus că el nu-l lasă la FCSB… El are acolo 2.500 de euro salariu și eu îi dau 10.000. Domne, că 20 de milioane de euro clauză dacă îl dați afară. Băi, tu ești nebun la cap, cum să-ți dau 20 de milioane dacă îl dau afară? Dacă îl dau afară, îi dau banii până la final.

Și că neapărat 500 de euro de gol marcat. Păi eu distrug echipa toată pentru un copil? Cum să-i dau 500 de euro de gol? Băi, nebunule, eu nu dau asta la nimeni, la niciun un jucător, nu i-am dat nici lui Coman.. Nu există la mine așa ceva. Ce, stric toată echipa pentru Gheorghiță acum? Să-i dau 500 de euro la gol? Doamne ferește!

Și cum să-i dau 20 de milioane clauză? Păi nu-l dau afară niciodată. Păi ce, sunt idiot? Păi el dacă are de luat în 5 ani să zicem 500 de mii, pentru ce să-l dau afară? Îl țin și-i dau 500 de mii, pentru ce să-i dau 20 de milioane?”

Gigi Becali cere intervenția FRF: „Unii impresari trebuie desființați!”

„Sunt unii impresari care trebuie desființați, Federația trebuie să găsească o modalitate. Trebuie puși la punct puțin. Până la urmă, s-ar putea să găsim o formulă ca ăstora care se cred stăpâni pe jucători să le luăm licențele la Federație. Să le ridicăm licențele. Adică dacă te-ai înțeles cu un jucător, vine apoi impresarul că nu-l lasă el? E o mare tâmpenie, nu găsim o modalitate să formulăm o lege în Parlament… Că n-ai cum…

Nu cade transferul, că el e transferat deja. Noi am dat dată certă la Ligă. Sunt șanse ca jucătorul să rămână la Iași, că el nu poate pleca în altă parte acum. Rămâne blocat la Iași.

El a zis că are oferte și din alte părți. De la Rapid, de la Craiova… Dar eu am vorbit cu Rotaru și mi-a zis că nu e adevărat. Dar nu poate să-l ia, că am dat dată certă la Ligă, noi contractul l-am semnat între cluburi.

Iar dacă jucătorul vrea să facă ce zice impresarul și rămâne pe 2.500 la Iași, înseamnă că nu are mintea în cap. Că el face ce zice impresarul. Tu ești stăpânul impresarului, nu impresarul stăpânul tău. Dar și Federația trebuie să găsească o soluție, nu se poate să fie stăpân avocatul pe tine”, a declarat Gigi Becali plin de mânie la FANATIK SUPERLIGA.

