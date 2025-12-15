Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali anunță 5-6 transferuri tari la FCSB. „Portughezii se descurcă cel mai bine”. Laudă un om al lui Rotaru la Craiova. Exclusiv

Gigi Becali a anunţat mutări importante la FCSB în această iarnă. Patronul FCSB susţine că vor veni şase jucători care să ridice nivelul echipei.
Marian Popovici
15.12.2025 | 12:17
Gigi Becali anunta 56 transferuri tari la FCSB Portughezii se descurca cel mai bine Lauda un om al lui Rotaru la Craiova Exclusiv
breaking news
Gigi Becali anunță 5-6 transferuri tari la FCSB. „Portughezii se descurcă cel mai bine”. Laudă un om al lui Rotaru la Craiova. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB are emoţii la play-off. Roş-albaştrii au obţinut o victorie spectaculoasă cu Feyenoord, dar are mare nevoie de puncte cu Unirea Slobozia şi Rapid, ultimele meciuri din 2025.

Gigi Becali a anunţat 5-6 transferuri la FCSB în iarnă!

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în iarnă vor fi mutări importante la campioana României. Patronul FCSB susţine că vor veni 5-6 jucători:

ADVERTISEMENT

„E bunicel, nu pierde mingea, pasează, dar nu… O să vedeți voi, da? Nu știu, nu cred (n.r. că e de FCSB). Vreau ceva mai puternic la mijlocul terenului. Vreau altceva și am pus și ochii pe unul, dar nu îl spun.

Nu vreau să dau prea multe detalii, nu are rost. Când o să fie făcută treaba, o să fie făcută și gata. Și avem și alții, din Portugalia, studiem, facem, dregem. Vor fi 5 jucători, 6 poate.

ADVERTISEMENT
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie...
Digi24.ro
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor

Cea mai bună șmecherie portughezii sunt. Nu știam, acum mi-am dat seama. Cei mai buni, poți să faci treabă cu ei, să te descurci, jucători medii, nu slabi”, a dezvăluit Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață

Mihai Rotaru, lăudat de Gigi Becali: „E băiat deştept”

Patronul FCSB laudă strategia lui Mihai Rotaru de a-l coopta la Universitatea Craiova pe Mario Felgueiras, pentru a avea influenţă pe piaţa portugheză:

„Și după aia bineînțeles trebuie să iei ceva cremă ca să poți să faci diferență. Tănase, Bîrligea, Miculescu, Olaru, și după aia pe cineva să care pianul.

ADVERTISEMENT

Sunt buni pentru noi. Dacă ești sculă, ăia sunt idioți în Portugalia? E Benfica, Porto, îi iau ăia dacă e. Portughezii se descurcă. Ăla a fost deștept, Mike, că l-a luat pe Felgueiras, să aibă acolo influență în Portugalia.

Ziceam, „ăsta e nebun?” Dar e băiat deștept. Bine, sunt mai tineri, stau toată ziua pe astea, șmecheriile lor, pe interneturi, pe mine nu mă interesează. Eu fac ceva, ei fac altceva, ei lucrează cu tehnologia, eu lucrez cu inteligența mea. Hai să vedem care e mai tare”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a lămurit situaţia lui Lameira! Ce spune de Louis Munteanu

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că pista Lameira nu este încă închisă. În schimb, Gigi Becali a dezvăluit că Louis Munteanu nu mai prezintă interes pentru finanţatorul campioanei:

„Aduc jucători. Bombe înseamnă să dai 2-3 milioane de euro. Cu Lameira nu e închis. Am spus eu că e închis? Nu e aşa. Nu pot să zic că e ceea ce vreau eu. 

O să spun că vreau să îl iau, ca să îl ia alţii. Să îl ia Şucu pe Lameira. Pe amândoi să îi ia (n.r. Lameira şi Joao Paulo). Louis Munteanu este subiect închis. Nu mă mai lasă Şumudică. Nu mai zic eu ce mă interesează. Mai bine…”, a spus Gigi Becali.

Scandalul Baroan la Rapid, afacerea de 400.000 de euro: „Pleacă în iarnă!. E...
Fanatik
Scandalul Baroan la Rapid, afacerea de 400.000 de euro: „Pleacă în iarnă!. E un alt caz Boupendza”. Atac și la Pederzoli: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
Horia Ivanovici, virulent: „Rapid e cea mai furată echipă și în acest sezon”....
Fanatik
Horia Ivanovici, virulent: „Rapid e cea mai furată echipă și în acest sezon”. Sfat public pentru Angelescu: „Du-te cu talpa!”
Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la...
Fanatik
Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la 10 puncte de primul loc, tot are șanse. Important e să intre”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu...
iamsport.ro
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu tine cât trăiesc, îți bați joc de oameni, ești hoț, pușcăriaș, ai furat țara! Pentru mine ești zero, nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!