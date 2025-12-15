Gigi Becali anunță 5-6 transferuri tari la FCSB. „Portughezii se descurcă cel mai bine”. Laudă un om al lui Rotaru la Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB are emoţii la play-off. Roş-albaştrii au obţinut o victorie spectaculoasă cu Feyenoord, dar are mare nevoie de puncte cu , ultimele meciuri din 2025.

Gigi Becali a anunţat 5-6 transferuri la FCSB în iarnă!

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în iarnă vor fi mutări importante la campioana României. Patronul FCSB susţine că vor veni 5-6 jucători:

„E bunicel, nu pierde mingea, pasează, dar nu… O să vedeți voi, da? Nu știu, nu cred (n.r. că e de FCSB). Vreau ceva mai puternic la mijlocul terenului. Vreau altceva și am pus și ochii pe unul, dar nu îl spun.

Nu vreau să dau prea multe detalii, nu are rost. Când o să fie făcută treaba, o să fie făcută și gata. , studiem, facem, dregem. Vor fi 5 jucători, 6 poate.

Cea mai bună șmecherie portughezii sunt. Nu știam, acum mi-am dat seama. Cei mai buni, poți să faci treabă cu ei, să te descurci, jucători medii, nu slabi”, a dezvăluit Gigi Becali.

Mihai Rotaru, lăudat de Gigi Becali: „E băiat deştept”

Patronul FCSB laudă strategia lui Mihai Rotaru de a-l coopta la Universitatea Craiova pe Mario Felgueiras, pentru a avea influenţă pe piaţa portugheză:

„Și după aia bineînțeles trebuie să iei ceva cremă ca să poți să faci diferență. Tănase, Bîrligea, Miculescu, Olaru, și după aia pe cineva să care pianul.

Sunt buni pentru noi. Dacă ești sculă, ăia sunt idioți în Portugalia? E Benfica, Porto, îi iau ăia dacă e. Portughezii se descurcă. Ăla a fost deștept, Mike, că l-a luat pe Felgueiras, să aibă acolo influență în Portugalia.

Ziceam, „ăsta e nebun?” Dar e băiat deștept. Bine, sunt mai tineri, stau toată ziua pe astea, șmecheriile lor, pe interneturi, pe mine nu mă interesează. Eu fac ceva, ei fac altceva, ei lucrează cu tehnologia, eu lucrez cu inteligența mea. Hai să vedem care e mai tare”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a lămurit situaţia lui Lameira! Ce spune de Louis Munteanu

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că pista Lameira nu este încă închisă. În schimb, Gigi Becali a dezvăluit că Louis Munteanu nu mai prezintă interes pentru finanţatorul campioanei:

„Aduc jucători. Bombe înseamnă să dai 2-3 milioane de euro. Cu Lameira nu e închis. Am spus eu că e închis? Nu e aşa. Nu pot să zic că e ceea ce vreau eu.

O să spun că vreau să îl iau, ca să îl ia alţii. Să îl ia Şucu pe Lameira. Pe amândoi să îi ia (n.r. Lameira şi Joao Paulo). Louis Munteanu este subiect închis. Nu mă mai lasă Şumudică. Nu mai zic eu ce mă interesează. Mai bine…”, a spus Gigi Becali.