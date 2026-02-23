News

Gigi Becali anunță alianța cu Călin Georgescu: „Trebuie să facem ceva! Și dacă îl bagă la închisoare, îi dau grațiere”

Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că ar intra într-o alianță cu Călin Georgescu și afirmă că, indiferent de verdictul justiției, va găsi o soluție pentru a duce proiectul politic mai departe.
Daniel Spătaru
23.02.2026 | 13:12
Gigi Becali spune că i se va alătura lui Călin Georgescu dacă acesta îşi va face partid Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali anunţă o posibilă alianţă care ar schimba dramatic peisajul politic din România. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB a declarat că este dispus să colaboreze cu fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

Becali: „Georgescu poate să fie închis, duc eu partidul mai departe”

Gigi Becali l-a atacat dur pe ministrul apărării, Radu Miruţă, care vrea să schimbe Legea Sportului, pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Superliga. Patronul FCSB consideră că acesta nu are o asemenea putere ca ministru şi a adăugat: „Poate mă supăr eu şi peste trei ani doar visează că a fost ministru. Poate intru în combinaţie cu Călin Georgescu şi la revedere cu ei toţi”.

Patronul FCSB consideră că indiferent care va fi verdictul justiţiei în privinţa fostului candidat la prezidenţiale, el tot va găsi o soluţie ca acestă alianţă să dăinuie.

„El (n.r. – Călin Georgescu) poate să fie închis, duc eu partidul mai departe. Partidul pe care îl face el. Şi dup-aia îi dau eu graţiere”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali despre Radu Miruţă: „Are faţă de om super-cuminte, dar nu ştie pe ce lume trăieşte”

Condiţia repetată de finanţator este ca Georgescu să îşi întemeieze propria formaţiune politică. „Dacă face el partid, intru în combinaţie cu el. Bine, mă, băgaţi-l la puşcărie, lasă că-i dau eu graţiere”, a subliniat latifundiarul din Pipera.

Becali a explicat şi raţiunile care l-ar împinge spre o astfel de alianţă: clasa politică actuală, care nu se ridică la nivelul aşteptărilor. „Păi, trebuie să se facă ceva. Păi, dacă sunt de-ăştia ca Miruţă miniştri… Cât să mă uit la miniştri ca Miruţă? Nu că ar fi el rău, că faţă de om rău n-are. El are o faţă de blând, super-cuminte om. Dar nu ştie pe ce lume trăieşte. E copil, zici că are 15 ani”, a completat Gigi Becali.

Daniel Spătaru
