Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv

Gigi Becali a anunțat deja primul „11” pe care FCSB îl va folosi împotriva lui Go Ahead Eagles. Campioana en-titre debutează în Olanda pe tabloul principal din UEFA Europa League.
FCSB se află într-o situație critică în campionat. După 10 etape, campioana en-titre e pe locul 13, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off. Gigi Becali speră ca echipa să își revină în Europa League și s-a decis asupra primului „11”. Joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, FCSB va juca pe terenul lui Go Ahead Eagles.
„(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!
Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.
Go Ahead Eagles a ajuns să joace în Europa League după ce a cucerit Cupa Olandei. În prezent, după 5 etape scurse din Eredivisie, viitoarea adversară a roș-albaștrilor e pe locul 13, cu 6 puncte.
Denis Alibec va reveni în echipa de start a campioanei, după ce la ultimele două partide a rămas rezervă neutilizată. El a privit de pe bancă remiza de la Csikszereda (1-1) și înfrângerea de la Botoșani (1-3). Ultimul meci în care a jucat Alibec e remiza din Gruia, scor 2-2, cu CFR Cluj.
În actualul sezon, atacantul în vârstă de 34 de ani a îmbrăcat de 6 ori tricoul roș-albastru. Deocamdată, Denis Alibec nu a marcat niciun gol și nu a oferit vreun assist pentru campioana en-titre.