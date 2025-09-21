Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?". Cum va arăta primul „11". Exclusiv

Gigi Becali face o nouă revoluție în primul „11” de la FCSB. Cum va juca echipa lui Charalambous în deplasarea cu Go Ahead Eagles din Europa League
Cristian Măciucă
21.09.2025 | 13:48
Gigi Becali anunta ca baga echipa a doua cu Go Ahead Eagles De ce credeti ca lam luat pe Alibec Cum va arata primul 11 Exclusiv
breaking news
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. FOTO: Fanatik

Gigi Becali a anunțat deja primul „11” pe care FCSB îl va folosi împotriva lui Go Ahead Eagles. Campioana en-titre debutează în Olanda pe tabloul principal din UEFA Europa League. 

Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru Go Ahead Eagles – FCSB: „Ia jucați, mă!”

FCSB se află într-o situație critică în campionat. După 10 etape, campioana en-titre e pe locul 13, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off. Gigi Becali speră ca echipa să își revină în Europa League și s-a decis asupra primului „11”. Joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, FCSB va juca pe terenul lui Go Ahead Eagles. 

(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. 

Go Ahead Eagles a ajuns să joace în Europa League după ce a cucerit Cupa Olandei. În prezent, după 5 etape scurse din Eredivisie, viitoarea adversară a roș-albaștrilor e pe locul 13, cu 6 puncte.

Primul „11” al FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles

  • Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec
Denis Alibec revine în echipa de start a campioanei

Denis Alibec va reveni în echipa de start a campioanei, după ce la ultimele două partide a rămas rezervă neutilizată. El a privit de pe bancă remiza de la Csikszereda (1-1) și înfrângerea de la Botoșani (1-3). Ultimul meci în care a jucat Alibec e remiza din Gruia, scor 2-2, cu CFR Cluj.

În actualul sezon, atacantul în vârstă de 34 de ani a îmbrăcat de 6 ori tricoul roș-albastru. Deocamdată, Denis Alibec nu a marcat niciun gol și nu a oferit vreun assist pentru campioana en-titre.

SOC la FCSB: Gigi Becali BAGA REZERVELE in Europa League! Titularul trecut pe LISTA NEAGRA

