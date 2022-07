Gigi Becali anunță că Darius Olaru este aproape să plece de la FCSB: „Am primit o ofertă de 5 milioane de euro”

Unul dintre este aproape să se despartă de vicecampioana României. Gigi Becali a dezvăluit că o echipă din Golf plătește 5 milioane de euro pentru transferul lui Darius Olaru.

Darius Olaru, aproape să plece de la FCSB. Gigi Becali a dezvăluit ce stă în calea transferului

Finanțatorul roș-albaștrilor nu a vrut să dezvăluie numele echipei care l-a ofertat pe mijlocașul născut la Mediaș, dar a dat detalii de la negocieri. Becali a cerut 8 milioane de euro în schimbul lui Olaru, cu trei mai mult decât oferă arabii, care sunt dispuși să negocieze.

„Au venit oamenii, am negociat, au fost la mine acasă. Eu am cerut 8 milioane, ei au dat 5 și le-am zis că fără 7 milioane nu îl dau. Acum rămâne să vedem. Nu pot să vă zic ce club era. Pot să vă zic doar ce depinde de mine.

Ei au zis că negociem, dar oferta nu e de 7,5 milioane. Eu l-aș da cu 7,5 milioane, dar oferta lor este de 5. Dacă pleacă Olaru, eu zic să îmi facă Dumnezeu echipa. Dacă pleacă Olaru, o să intre altul și o să-l vând și p-ăla”, a declarat Gigi Becali, la .

Darius Olaru joacă la FCSB din ianuarie 2020, când roș-albaștrii au plătit 600 de mii de euro pentru a-l transfera de la Gaz Metan Mediaș. De atunci și până în prezent, mijlocașul a marcat 17 goluri și a oferit 17 pase decisive.

Ce transfer vrea să facă patronul roș-albaștrilor

Echipa care îl dorește pe Darius Olaru este, cel mai probabil, din Emiratele Arabe Unite. Dacă în privința unui posibil înlocuitor al mijlocașului nu își face griji, Gigi Becali este preocupat să aducă un vârf de atac, mai ales după ce Toni Petrea .

„Sigurul lucru care mă interesează e să aduc un atacant. Dar nu îl găsesc în România. Mă interesează și acum Miculescu, dar cu 500 de mii. Dau eu 1 milion pe Miculescu? Ce, sunt nebun?

Nu e un atacant pe care vreau eu să-l văd. Era Omrani, care îmi plăcea. Nu știu ce a făcut, dacă a semnat sau nu. A cerut salariu mare, 50 de mii pe lună… Nici pe Olaru nu îl vindeam dacă nu erau problemele cu războiul, cu pandemia. Plus că am început să bag bani de la mine și am ajuns la vreo 5 milioane de euro, eu, bani dați”, a adăugat finanțatorul FCSB.

Gigi Becali e încrezător că FCSB va începe cu dreptul SuperLiga. În prima etapă, vicecampioana joacă împotriva nou-promovatei Universitatea Cluj.

„Diseară mă aștept la 2,3-o la pauză, ca să odihnim jucătorii pentru Conference League. La asta mă aștept. Să avem 2,3-0 la pauză și după să odihnim jucătorii. Eu asta aștept”, a conchis Becali.